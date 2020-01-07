مصطفى حجاج يتجاوز 600 ألف مشاهدة بـ مجرد بس ما افتكرك.. فيديو

حققت أغنية الفنان مصطفى حجاج، الجديدة «مجرد بس ما افتكرك» 638 ألف مشاهدة بعد طرحها على يوتيوب في 25 نوفمبر 2019، والتى تعاون فيها «حجاج» مع الشاعر جمال الخولي.



وطرح مصطفى حجاج، مؤخرًا العديد من الأغاني بألبوم "هتزهزه"، من بينها: "أنا موجود"، و"بعدك حياتي تمام"، و"بناقصة"، و"آه يا حنان"، وغيرها من الأغاني.



وتعاون حجاج مع العديد من الشعراء والملحنين من بينهم: "أحمد إبراهيم، ومحمود عبد الله، ومحمدي، وأحمد أمين، وصابر كمال، وغيرهم.



وحقق مصطفى حجاج، نجاحا كبيرا خلال الفترة القليلة الماضية من خلال تقديمه عدة أغان حققت أصداء كبيرة مع الجمهور من بينها "يا بتاع النعناع"، و"خطوة".



وتألق حجاج، بأداء أغنية "ما بحنلهاش"، والتي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها في الأسواق وعبر "يوتيوب".