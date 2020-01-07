الرئيس الجزائري يوجه صفعة قوية لـ السراج وأردوغان

كشفت مصادر، عن تلقي رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، صدمة كبيرة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؛ بسبب رفضه التدخل في الشأن الليبي.



وقالت المصادر- وفق ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط السعودية-: إن تبون رفض القيام بأي عمل عسكري في الداخل الليبي، مثلما قررت تركيا.



وأَضافت الصحيفة أن السلطات الجزائرية رفضت بشدة طلب رئيس حكومة الوفاق الليبية ووزير خارجيته، بالقيام بعملية عسكرية في ليبيا.



وشدد الرئيس الجزائري على رفض بلاده قيام أي تحركات عسكرية بالقرب من حدودها، ورفضها القاطع لأي تدخلات أجنبية في ليبيا، حيث أعرب عن استعداده للقيام بأي جهود لحل الأزمة.



وتأتي محاولات السراج المستمرة مع إعلان الجيش الوطني الليبي السيطرة على مدينة سرت، وطرد الميليشيات المسلحة منها.