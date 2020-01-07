عاصفة ترابية وانخفاض حاد في درجات الحرارة بشمال سيناء

شهدت محافظة شمال سيناء عاصفة ترابية على مختلف المناطق، اليوم الثلاثاء، والتي زادت معها درجة الصقيع؛ لوجود انخفاض حاد في درجات الحرارة.



ووصلتوارتفعت أمواج البحر وزادت معها حركتا المد والجذر وسط توقعات بهطول أمطار .



وأدت العاصفة إلى حدوث اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزايد الإحساس ببرودة الطقس، حيث شعر الأهالي بوسط سيناء بموجة الصقيع خاصة في الفترة المسائية، وقد نشطت الرياح،التي أثرت على حركة المواطنين، خاصة في الأسواق التجارية ، كما قلت حركة المواطنين في الشوارع بشكل ملحوظ.



وظهر نشاط لدي المزارعين لمواجهة التقلبات الجوية ، وذلك بتغطية الزراعات وتأمين السياج حولها؛ للتقليل من الأضرار التي تسببها الرياح حفاظا عليها من التلف .



واستعد المواطنون، خاصة في مناطق الزراعات لمواجهة التقلبات الجوية ، وذلك بتغطية الزراعات وعمل سياج للتقليل من حدة الرياح للحفاظ عليها من التلف .



ورفعت درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.



وقال العميد أسامة الغندور، السكرتير العام للمحافظة، إن هناك تواصلا دائما مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والأجهزة المعنية، وعلى رأسها الموارد المائية والري ، لمتابعة احوال الجو اولا باول .



ومن جهته.. أكد المحافظ، اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، استمرار رفع درجة الاستعداد لدي كافة الأجهزة المعنية بمديريات الخدمات ومجالس المدن لمواجهة الظروف الجوية، وازالة الكثبان الرملية من علي الطرق .



وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية؛ من اجل مواجهة الأحوال الجوية غير المستقرة، ومتابعة هطول الأمطار؛ تحسبا لوقوع سيول.