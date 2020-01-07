مقتل وإصابة 65 شخصا في انفجار بجسر شمال شرق نيجيريا

لقي 30 شخصا على الأقل مصرعهم، نتيجة انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع على جسر في ولاية بورنو، شمال شرق نيجيريا.



ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر محلية نيجيرية- لم تسمها - القول: إن العبوة انفجرت في جسر مزدحم في بلدة جامبورو، يؤدي إلى دولة الكاميرون المجاورة.



من جهتهم، أفاد شهود عيان في البلدة بأن الانفجار أسفر أيضا، عن إصابة أكثر من 35 شخصا، تم نقلهم إلى مستشفى محلي.



ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير.