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فن

شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:05 ص
صدى البلد
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قسم الفن
احتفل المنتج أحمد السبكي بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "بنات ثانوي" بحضور أبطاله والعديد من نجوم المجتمع والمشاهير وذلك داخل أحد المولات في ٦ أكتوبر.

حضر من أبطال العمل جميلة عوض ومحمد الشرنوبي وهنادي مهنا وهدي المفتي ومايان السيد ومحمد مهران ومي الغيطي وتامر هشام والمنتج احمد السبكي ونجله محمد أحمد السبكي والسيناريست ايمن سلامه والمخرج محمود كامل.

وحضر من نجوم الفن لتهنئتهم مني زكي والمنتج محمد حفظي ونضال الشافعي ورامي وحيد وسوزان نجم الدين والسيناريست ناصر عبد الرحمن والإعلامية سهير شلبي وغيرهم.
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير
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