الجالية المصرية بألمانيا تحتفل بعيد الميلا المجيد.. صور

شارك بيت العائلة المصرية فى ألمانيا ومقرها برلين الإخوة الأقباط أعيادهم حيث احتفل سفير مصر فى ألمانيا الدكتور خالد جلال والملحق العسكرى العميد ياسر الشريف وجميع أعضاء السفارة المصرية.



وقال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في بيان له إن النسيج الوطنى بين المسلمين والمسيحيين فى الخارج وفى داخل مصر الغالية يدل على الترابط الازلى بين المصريين.



كما حضر بعض أعضاء الجالية المصرية فى ألمانيا هذا الإحتفال بعيدالميلاد المجيد بكنيسة ألمانيا الانبا انطونيوس ببرلين و ألانبا دميان والدكتور مصطفى عباس وزوجته ومجدى بشارة ورمسيس أعضاء الجالية.



وكان المصريون خلال الاحتفال رفعو شعار "أحلى حاجة تأكل عيش وملح مع اخواتك فى الكنيسة وتشاركهم أعيادهم وافرحهم" للتاكيد على أن المصريين لن يفرقهم اي شىء وسوف يظلون يدافعون عن تراب مصر في الداخل والخارج.

