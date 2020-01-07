AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 7 - 1 - 2020..فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:36 ص
خضروات
خضروات
Advertisements
آيات أحمد
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 7– 1- 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.


فيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات اليوم والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضروات اليوم في مصر

الطماطم: 3.5 جنيه
البطاطس: 5 جنيهات
الخيار: 6.5 جنيه
فلفل ألوان: 15 جنيهًا
القرنبيط: 5 جنيهات
البصل: 6.5 جنيه
الجزر: 4 جنيهات
الملوخية: 10 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

التفاح : 25 جنيها
جوافة: 7.5 جنيه
الموز : 10 جنيهات
البرتقال: 7.5 جنيه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الاثنين 16 -12- 2019

أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الثلاثاء 17 -12- 2019

أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الثلاثاء 24 -12- 2019

أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الاربعاء 25 -12- 2019

أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الخميس 26 -12- 2019

أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الجمعة 27 -12- 2019

ترشيحاتنا

بجنيه واحد.. حافظي على جدران المطبخ من الدهون

اعتقال 24 شخصا بأستراليا للاشتباه في قيامهم بإشعال الحرائق عمدا

هل ينفع الكافر عمله الصالح ويثاب على فعل الخير؟.. علي جمعة يرد بكلمتين

عاصفة ترابية وانخفاض حاد في درجات الحرارة بشمال سيناء

إلغاء ترتيبات استقبال محمد صلاح بـ حفل الأفضل في إفريقيا

ذاكرتها حديد.. متابعة تشعل فيسبوك بتعليق على ملابس إسعاد يونس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تراجع الدولار .. تعرف على أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.. صور

مين أحلى؟ هنا الزاهد و زوجة كريم فهمي يتألقن بملابس سوداء فى أحدث ظهور لهما

بمكياج صاخب وورد.. أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها