أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 7 - 1 - 2020..فيديو

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 7– 1- 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.



ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.





فيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات اليوم والفاكهة اليوم في مصر:



أسعار الخضروات اليوم في مصر



الطماطم: 3.5 جنيه

البطاطس: 5 جنيهات

الخيار: 6.5 جنيه

فلفل ألوان: 15 جنيهًا

القرنبيط: 5 جنيهات

البصل: 6.5 جنيه

الجزر: 4 جنيهات

الملوخية: 10 جنيهات



أسعار الفاكهة اليوم في مصر



التفاح : 25 جنيها

جوافة: 7.5 جنيه

الموز : 10 جنيهات

البرتقال: 7.5 جنيه