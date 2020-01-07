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أخبار العالم

بعد مقتل سليماني.. ظريف يؤكد: اقتربنا من حل أزمات المنطقة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:46 ص
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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شيماء مصطفى
أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن نهاية الوجود الأمريكي في المنطقة بدأت الآن، مشيرا إلى أن واشنطن أثبتت أكثر من مرة أنها تقوم بخطوات تزعزع أمن واستقرار المنطقة.

ووفقًا لوسائل إعلام إيرانية، قال "ظريف" إنه حان الوقت لخروج القوات الأمريكية من المنطقة، داعيًا دول المنطقة إلى الحوار والتعاون المشترك لإخراجها.

وأضاف أن الاستقرار في المنطقة يتحقق بالحوار و"التفاهم المشترك"، معربًا عن ثقته الشديدة بأن أزمات المنطقة قريبة من الحل.

وأوضح أن اغتيال سليماني مقامرة أمريكية كبيرة، والغارة الأمريكية التي استهدفته والمهندس لم تكن انتهاكا للسيادة العراقية فحسب بل استهدافا لأحد أركان الأمن في المنطقة.

واتهم ظريف، ترامب وبومبيو بـ"قلة الأدب"، مشيرا إلى أنه لا يستغرب استهداف واشنطن لأكبر جنرال صانع للسلام في المنطقة.

وشيع أمس، الاثنين، جثمان قائد فيلق القدس اللواء ​قاسم سليماني​ ورفاقه​، وسط حضور حاشد من الإيرانيين في العاصمة طهران.

وأمّ المرشد الإيراني آية الله ​علي خامنئي​، صلاة الجنازة على جثمان الفريق قاسم سليماني وصحبه في جامعة طهران، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
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