الجيش اليمني يقتل قائد لواء حوثي.. والمتمردون يشنون هجومًا مضادًا

لقي11 جنديا من القوات الحكومية اليمنية مصرعهم بينما جرح 20 آخرون في قصف صاروخي نفذه الحوثيون على معسكر الصدرين في محافظة الضالع باليمن، في عملٍ انتقامي على مايبدو من الضربات الناجحة التي يقوم بها الجيش اليمني من الجماعة المتمردة، وفق ماذكرت شبكة سكاي نيوز.



ويظهر إن الهجوم الحوثي، جاء ردًا على ما أعلنه الجيش اليمني، أمس الاثنين، بقتل قائد لواء عسكري للحوثيين خلال معارك ضد الجيش اليمني، بمدينة تعز جنوب غرب اليمن.



وأكد المركز الإعلامي لمحور تعز، أن العميد علي عبدالرزاق الشرعي والملقب بـ(ابو زيد) قائد اللواء 17 مشاة التابع لمليشيا الحوثي، قتل بنيران القوات الحكومية في منطقة الربيعي غرب مدينة تعز.



ويذكر أن القيادي الحوثي قتل خلال مواجهات وقصف مدفعي متبادل بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي في الساعات الماضية، شمال وشرق جبل “هان” المطل على نقطة “الهنجر” المدخل الغربي لمدينة تعز.





