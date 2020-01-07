كاحول لافان: سنطيح برئيس الكنيست في هذه الحالة

وجه أحد أقطاب حزب "كاحول لافان" يائير لابيد تحذيرا إلى رئيس الكنيست يولي يدلشتاين، بسبب عرقلته النقاش حول الحصانة البرلمانية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.



وقال لابيد في مؤتمر صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه إذا عمل ادلشتاين كرئيس الهيئة الانتخابية لنتنياهو وليس كرئيس الكنيست، فستكون لذلك تداعيات.



وكان كاحول لافان قد هدد بالإطاحة بادلشتاين إذا لم يستجب لطلب أغلبية النواب تشكيل لجنة برلمانية تناقش قضية الحصانة.



وأعلن المستشار القانوني للكنيست أيال ينون أنه لن ينشغل في المناقشات المتعلقة بمنح الحصانة البرلمانية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بسبب ادعاءات بأن هناك تناقض مصالح.



يذكر أن زوجته، المحامية عاميت، التي تشغل منصب نائبة المستشار القانوني للحكومة، كانت عضوًا في الطاقم الذي بلور لوائح الاتهام ضد نتنياهو.



وطلب الليكود من ينون ألا يُبت في مسائل تخص الأمور القضائية لرئيس الحكومة.