ألمانيا تعلن سحب بعض قواتها من العراق

أعلنت ألمانيا منذ قليل، سحب بعض قواتها من العراق فى خبر عاجل، أفادت به فضائية " إكسترا نيوز".



جاء ذلك على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي شيع أمس، الاثنين، وسط حضور حاشد من الإيرانيين في العاصمة طهران، بعد أن اغتالته الولايات المتحدة الأمريكية فى العراق.



وأمّ المرشد الإيراني آية الله ​علي خامنئي​، صلاة الجنازة على جثمان الفريق قاسم سليماني وصحبه في جامعة طهران، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.