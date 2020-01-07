العثور على قذيفة هاون وسط إسرائيل | تفاصيل

عثرت شرطة الاحتلال الإسرائيلية على قذيفة هاون مجهولة المصدر وسط إسرائيل.



وأوضح بيان للشرطة الإسرائيلية أنها تلقت بلاغًا يفيد بوجود جسم مشبوه في حي "ميئاه شعاريم" لليهود المتدينين.



ووفقًا للبيان، اكتشفت الشرطة الإسرائيلية أن الجسم هو عبارة عن قذيفه هاون مجهولة المصدر، وتم التعامل معها من قبل خبراء المتفجرات وجرى إخلاء القذيفة من المكان.



وأشار البيان أن الحيثيات وتفاصل الحادثة لا زالت مجهولة، فيما تجري السلطات المختصة التحقيق في الحادث.



وحذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل رعاياها من صواريخ إيرانية قد تضرب إسرائيل ردًا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.



ووفقًا لموقع "والاه" العبري، نشرت السفارة الأمريكية في إسرائيل، عبر موقعها على الانترنت تحذيرا لرعاياها المتواجدين في إسرائيل، وطلبت منهم الحذر واليقظة، من احتمالية اطلاق ايران صواريخها صوب إسرائيل.



كما طالبت السفارة من رعاياها اتباع التعليمات الامنية، وذلك في أعقاب التهديدات الإيرانية الساخنة بالرد على اغتيال سليماني.

