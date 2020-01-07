واشنطن تستجوب إيرانيين على الحدود الأمريكية.. تفاصيل

قال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، إن الشرطة الأمريكية استجوبت على الحدود مع كندا، أكثر من 60 مسافرا من حاملي الجنسية الإيرانية، أو الأمريكيين من أصول إيرانية.



ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، أوضح المجلس أن الاستجواب جرى نهاية هذا الأسبوع، وذلك عند محاولة هؤلاء الإيرانيين دخول الأراضي الأمريكية، واستمر لساعات طويلة.



وأشارت المؤسسة إلى أن الاستجواب تركز حول آراء هؤلاء المواطنين السياسية، لافتة إلى أن العديد منهم منعوا من دخول واشنطن.



ونقلت "كير" عن امرأة تبلغ من العمر 24 عاما قولها، إنها أوقفت واستجوبت مع أسرتها لأكثر من عشر ساعات عند نقطة عبور في بلين، قبل أن يتم في نهاية المطاف إطلاق سراحها صباح الأحد.



من جانبهم، نفوا مسؤولو شرطة الحدود والجمارك هذه الاتهامات، مؤكدين أن أسباب التأخير الطويل عند المعابر الحدودية، هي زيادة حركة العبور في موسم العطلات، وعدم وجود ما يكفي من الموظفين لكون قسم منهم في إجازات بمناسبة الأعياد.