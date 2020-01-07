AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

واشنطن تستجوب إيرانيين على الحدود الأمريكية.. تفاصيل

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:12 ص
ترامب وروحاني
ترامب وروحاني
Advertisements
شيماء مصطفى
قال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، إن الشرطة الأمريكية استجوبت على الحدود مع كندا، أكثر من 60 مسافرا من حاملي الجنسية الإيرانية، أو الأمريكيين من أصول إيرانية.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، أوضح المجلس أن الاستجواب جرى نهاية هذا الأسبوع، وذلك عند محاولة هؤلاء الإيرانيين دخول الأراضي الأمريكية، واستمر لساعات طويلة.

وأشارت المؤسسة إلى أن الاستجواب تركز حول آراء هؤلاء المواطنين السياسية، لافتة إلى أن العديد منهم منعوا من دخول واشنطن.

ونقلت "كير" عن امرأة تبلغ من العمر 24 عاما قولها، إنها أوقفت واستجوبت مع أسرتها لأكثر من عشر ساعات عند نقطة عبور في بلين، قبل أن يتم في نهاية المطاف إطلاق سراحها صباح الأحد.

من جانبهم، نفوا مسؤولو شرطة الحدود والجمارك هذه الاتهامات، مؤكدين أن أسباب التأخير الطويل عند المعابر الحدودية، هي زيادة حركة العبور في موسم العطلات، وعدم وجود ما يكفي من الموظفين لكون قسم منهم في إجازات بمناسبة الأعياد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بلا شهود.. محاكمة أمريكية وجهت اتهاما كاذبا لرجل مصري

120 دقيقة .. ترامب يخضع لفحوصات طبية سنوية

بطلب من مواطنين إيرانيين.. إجراءات أمريكية جديدة ضد نظام روحاني

احتجزها قبل يومين.. الجيش الليبي يفرج عن سفينة الطاقم التركي

انطلاق صافرات الإنذار في قاعدة أمريكية يثير الذعر بكوريا الجنوبية

وفاة فرنسي خلال احتجازه لدى سلطات الهجرة الأمريكية

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 7 - 1 - 2020..فيديو

أطنان من البصل المصري تحدث ضجة في بيروت.. ووزير الزراعة يتحرك

رسالة الرئيس السيسي للمصريين.. تتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الرئيس الجزائري يوجه صفعة قوية لـ السراج وأردوغان

بعد تراجع الدولار .. تعرف على أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.. صور

كلمات موجعة | أول تعليق من والدة قتيل فيلا نانسي عجرم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير

بعد تراجع الدولار .. تعرف على أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.. صور

مين أحلى؟ هنا الزاهد و زوجة كريم فهمي يتألقن بملابس سوداء فى أحدث ظهور لهما