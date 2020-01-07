AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عادل العمدة: زيارة الرئيس للكاتدرئية رسالة سلام للمصريين والعالم.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:58 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
نورهان رأفت
قال اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن هذه المرحلة التي تمر بها مصر ، مرحلة فارقة في مستقبل الوطن العربي، موضحا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكاتدرائية بالأمس، رسالة سلام للمصريين جميعا وتأكيدا للسلام والوطنية بين جميع طوائف الشعب.

وأضاف عادل العمدة، خلال مكالمة هاتفية " لقناة مصر الأولي"، ان عدم وجود مصري واحد لاجىء بالخارج ، والتفاف جميع المصريين حول وادي النيل، اكبر دليل علي السلام الداخلي المصري والتفاف جميع المصريين تحت راية السلام.

وأشار عادل العمدة، إلى أن الاحتفالات بالأمس ودرجة تأمينها جاءت منظمة، موضحا أنه ليس بالجديد فهناك تعاون دائم بين الشرطة الوطنية والجيش المصري، لحماية المنشآت العامة ومناطق مختلفة بالجمهورية.

وأكد عادل العمدة، أن التعاون العظيم والمثمر بين قوات الجيش والشرطة، لتأمين الأهداف الحيوية يوفر الأمن والأمان والاستقرار للدولة المصرية.

ولفت عادل العمدة، إلى أن إحساس المواطن المصري والرضا واليقين بمواجهة التحديات، وتصديها لكل أعمال العنف لارقي نسب التنفيذ، تحقق حالة من الراحة النفسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد زكي يكتب : حلم جديد لمصر الجديدة

خلال زيارته للكاتدرائية.. الإمام الأكبر: وصايا الأنبياء أكدت على الأخوة بين الناس

لها معنى وأثر كبير .. البابا تواضروس يتحدث عن زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية في عيد الميلاد

نسيج واحد.. السيسي يشارك الأقباط احتفالاتهم بـ عيد الميلاد المجيد للمرة السادسة

سفير مصر بألمانيا يشارك في قداس عيد الميلاد بالكنيسة الأرثوذكسية ببرلين

ترشيحاتنا

بروفات للدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية لطلاب 2 ثانوي قبل 11 يناير

أسباب وقف المعاش في قانون المعاشات الجديد

كيف تتخلص من الشيطان نهائيا .. 7 أمور تحميك منه وتساعدك على الخشوع في الصلاة

بعد تراجع الدولار .. تعرف على أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.. صور

كابوس تاريخي.. إيران تكشف عن 13 سيناريو للرد على مقتل سليماني

أمريكا تحذر رعاياها في تل أبيب من احتمالية إطلاق إيران صواريخها صوب إسرائيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك النهاردة.. الـ Trench coat لإطلالة جذابة وعصرية في شتاء 2020

شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير

بعد تراجع الدولار .. تعرف على أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.. صور