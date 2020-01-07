عادل العمدة: زيارة الرئيس للكاتدرئية رسالة سلام للمصريين والعالم.. فيديو

قال اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن هذه المرحلة التي تمر بها مصر ، مرحلة فارقة في مستقبل الوطن العربي، موضحا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكاتدرائية بالأمس، رسالة سلام للمصريين جميعا وتأكيدا للسلام والوطنية بين جميع طوائف الشعب.



وأضاف عادل العمدة، خلال مكالمة هاتفية " لقناة مصر الأولي"، ان عدم وجود مصري واحد لاجىء بالخارج ، والتفاف جميع المصريين حول وادي النيل، اكبر دليل علي السلام الداخلي المصري والتفاف جميع المصريين تحت راية السلام.



وأشار عادل العمدة، إلى أن الاحتفالات بالأمس ودرجة تأمينها جاءت منظمة، موضحا أنه ليس بالجديد فهناك تعاون دائم بين الشرطة الوطنية والجيش المصري، لحماية المنشآت العامة ومناطق مختلفة بالجمهورية.



وأكد عادل العمدة، أن التعاون العظيم والمثمر بين قوات الجيش والشرطة، لتأمين الأهداف الحيوية يوفر الأمن والأمان والاستقرار للدولة المصرية.



ولفت عادل العمدة، إلى أن إحساس المواطن المصري والرضا واليقين بمواجهة التحديات، وتصديها لكل أعمال العنف لارقي نسب التنفيذ، تحقق حالة من الراحة النفسية.