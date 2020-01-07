سارة الشامى تنضم لمسلسل فرصة ثانية مع ياسمين صبري

انضمت الممثلة الشابة سارة الشامى لمسلسل "فرصة ثانية" مع النجمة ياسمين صبرى حيث من المقرر أن تبدأ تصوير دورها الفترة المقبلة.



مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لـ ياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وادوارد وعمرو صحصاح وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.





يشار إلى أن سارة الشامى أخر أعمالها الرمضانية مشاركتها فى مسلسل "رحيم" للنجم ياسر جلال، ومسلسل "كلبش 2" للنجم أمير كرارة فى رمضان 2018 للمخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار.

