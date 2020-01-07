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أخبار العالم

خلال مشاركته في احتفالات عيد الميلاد.. بوتين: أتمنى لكم دوام الصحة والرفاهية.. صور

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:11 ص
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في احتفالات عيد الميلاد بإحدى كاتدرائيات مدينة سانت بطرسبرج.

ووفقًا لعدد من وسائل الإعلام الروسية، حضر بوتين صلاة عيد الميلاد المجيد وسط المواطنين في سانت بطرسبرج، مهنئًا جميع المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد.

وحسبما ذكرت "روسيا اليوم"، وجه بوتين، تهنئة للمسيحيين الأرثوذكس وجميع المواطنين الروس الذين يحتفلون بعيد الميلاد حسب التقويم الشرقي.

وجاء في التهنئة: "في أيام عيد الميلاد المشرقة، يشعر ملايين الناس في جميع أنحاء العالم بالفرح والسمو الروحي، وبمشاعر خاصة عند التعاطي مع تقاليد عمرها قرون تنتقل من جيل إلى جيل، في هذه الأيام تمتلئ قلوبهم بالمحبة والإيمان بانتصار الخير والعدالة".

وأضاف بوتين، أن "الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وغيرها من الطوائف المسيحية في روسيا، تلعب دورا خلاقا كبيرا في تعزيز الأسس الروحية والأخلاقية للمجتمع، وفي الحفاظ على تراثنا التاريخي والثقافي، في تربية الشباب.. مثل هذا العمل الكبير والمثمر مهم للغاية، ويستحق التقدير العميق".

واختتم: "أتمنى للمسيحيين الأرثوذكس، وجميع المواطنين الروس المحتفلين بعيد الميلاد، الصحة والرفاهية".
خلال مشاركته في احتفالات عيد الميلاد.. بوتين: أتمنى لكم دوام الصحة والرفاهية.. صور
خلال مشاركته في احتفالات عيد الميلاد.. بوتين: أتمنى لكم دوام الصحة والرفاهية.. صور
خلال مشاركته في احتفالات عيد الميلاد.. بوتين: أتمنى لكم دوام الصحة والرفاهية.. صور
خلال مشاركته في احتفالات عيد الميلاد.. بوتين: أتمنى لكم دوام الصحة والرفاهية.. صور
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