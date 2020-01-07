AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 7 -1-2020

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:16 ص
عملات عربية
عملات عربية
Advertisements
علياء فوزى
استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء، 7 يناير، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك الأهلي المصري.

وسجل الريـال السعودي اليوم، الثلاثاء، نحو 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي، اليوم، الثلاثاء، نحو 52.49 جنيه للشراء و53.09 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي، اليوم، الثلاثاء، نحو 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريـال العماني، اليوم، الثلاثاء، نحو 41.33 جنيه للشراء و40.79 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الريال السعودى بـ4.31 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم 19 نوفمبر 2019

أسعار العملات العربية اليوم الخميس

أسعار العملات العربية اليوم الأحد 1-12-2019

أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 3-12-2019

سعر العملات العربية اليوم الأحد 8-12-2019

أسعار الريال السعودى والعملات العربية اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-1-2020

دعاء الريح من 4 كلمات ردده النبي عند هبوب الرياح.. لا يعرفه الكثيرون

فلافيو: أحمد فتحي أصعب مدافع واجهته.. وماني سيفوز بجائزة الأفضل في إفريقيا| فيديو

مجيد بوقرة لـ صدى البلد: هذا اللاعب هو الأفضل في أفريقيا 2019

الجزائر تصفع أردوغان والسراج.. الجيش الليبي يسيطر على سرت ويطمئن مصراتة.. وترامب يتعهد بمنع إيران من السلاح النووي.. أهم عناوين الصحف السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك النهاردة.. الـ Trench coat لإطلالة جذابة وعصرية في شتاء 2020

شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير

بعد تراجع الدولار .. تعرف على أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.. صور