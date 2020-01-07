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خبير: التحول الرقمي ركيزة الإصلاح الإداري والمؤسسي.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:21 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت
قال محمد إبراهيم راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن التحول الرقمي بمثابة الركيزة الأساسية للإصلاح الإداري والمؤسسي، والمحور الأساسي لخطة مصر 2030.

وأضاف محمد إبراهيم راشد عبر مداخلة هاتفية لـ "قناة مصر الأولي"، أن الدولة أنفقت المليارات، لتهيئة البنية التحتية والمعلوماتية، اللازمة للتحول الرقمي.

وأشار محمد إبراهيم راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إلى أنه تم بالفعل إنشاء قواعد بيانات عملاقة ومامنة بشكل جيد، موضحا أنها لها دور كبير في إنجاز الأعمال الإدارية المختلفة.

ولفت محمد إبراهيم راشد، إلي أن الدولة حريصة على تدريب العاملين في الدولة والموظفين على كيفية التعامل مع النظام الرقمي، لسرعة إنهاء الإجراءات.

وأكد محمد إبراهيم راشد، أن التحول الرقمي يساعد الدولة بشكل كبير علي سرعة إنهاء الإجراءات والأوراق وإنجاز الوقت، موضحا أنه في الفترة القادمة ستحرص الدولة على المزيد من الإنفاق المالي وتدريب الموظفين، لتحقيق انجاز اكبر في ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
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