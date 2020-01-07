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رياضة

مجيد بوقرة لـ صدى البلد: هذا اللاعب هو الأفضل في أفريقيا 2019

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:24 ص
أفضل لاعب في إفريقيا
أفضل لاعب في إفريقيا
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إسماعيل محمود
كشف مجيد بوقرة قائد المنتخب الجزائري السابق، ومدرب نادي الفجيرة الإماراتي، عن اللاعب الذي يرشحه للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

ويعد بوقرة من أفضل اللاعبين الجزائريين في خط الدفاع على مر التاريخ، وشارك معهم في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، وكان قائدًا لمحاربي الصحراء في مونديال 2014 بالبرازيل.

وقال بوقرة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" حتى أكون أمينًا الثلاثة لاعبين المرشحين للفوز بالجائزة جيدون للغاية، ولكن إذا كان علي اختيار لاعب وحيد للفوز بالجائزة فسأختار وبكل تأكيد رياض محرز، لفوزه بكأس الأمم الإفريقية، وتتويجه بالعديد من الألقاب مع مانشستر سيتي العام الماضي وعلى رأسها الدوري، لكن يبقى صلاح وماني لاعبان كبار، ويبقى صلاح شرفًا للكرة العربية."

يذكر أن محمد صلاح دخل في قائمة الترشيحات النهائية للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، مع ساديو ماني زميله في ليفربول، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة اليوم في حفل ضخم بمدينة الغردقة.
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