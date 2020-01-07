دخان أحمر يحيط بطائرة تابعة للقوات الجوية الأسترالية.. فيديو

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو، من قمرة القيادة لإحدى الطائرات التابعة للقوات الجوية الأسترالية، والذي يظهر ضبابًا أحمر متوهجًا يحيط بالطائرة.



جاء ذلك خلال محاولة الطائرة الهبوط بالقرب من بلدة مالاكوتا الأسترالية للمساعدة في عمليات إجلاء السكان بعيدا عن حرائق الغابات.



ونشرت الخدمة الصحفية للقوات الجوية الملكية الأسترالية يوم 5 يناير فيديو لطائرة نقل تحلق في منطقة حرائق الغابات، بسبب النار، أصبحت السماء حمراء زاهية.



ويظهر في الفيديو كيف تحاول الطائرة الناقلة S-27J عدة مرات الهبوط في فيكتوريا في ظروف صعبة بسبب الحرائق. وفي النهاية تمكن الطيارون من الهبوط بالطائرة وإجلاء السكان المحليين.



ويُظهر الجزء الثاني من الفيديو عمل طاقم ناقلة C-130J Hercules في نيو ساوث ويلز، وتظهر السماء القرمزية أمام، ولم تتمكن الطائرة من الهبوط وذهبت إلى المطار البديل.