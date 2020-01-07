بيري محمد تكتب: فلتكن قائدا وليس مديرا

حينما اخترع العالم الأندلسي عباس بن فرناس صناعة الزجاج من الحجارة، والساعة الرملية وهداه تفكيره لصناعة أول قلم حبر في التاريخ؛ حيث صنع أسطوانة متصلة بحاوية صغيرة يتدفق عبرها الحبر إلى نهاية الأسطوانة المتصلة بحافة مدببة للكتابة وصنع نظارات طبية لم يجد مديرا له يقول له أحسنت صنعا.





على النحو الآخر عند محاولته للطيران واصطدامه بالأرض بالقرب من قصر الرُصافة في بغداد. نجد أنه وجد من العالم حوله أنه مخفق.





ومن هنا نجد أن لحظات النجاح تحتل ذاكرة ببعض العقول كذاكرة السمك قصيرة جدا بالأذهان تمحيها لحظة أصغر من كم الإنجازات وكأن هناك من يقف خلقك يتربص.





وهنا يأتي الفرق بين المدير والقائد ..فالمدير روتيني تصاحبه دائما ذاكرة السمك المتذكرة لأي إخفاق بسيط متناسية إ نجازات كبيرة لممارسة سلطته كنوع من انواع ارضاء الذات المهني ...ولكن القائد غير القائد هو صاحب ذلك الإنجاز هو المتربص به دائما هو الشخصيه الساعيه للهدف لا لما يحاوطها من اضطرابات بالشخصية تسعي دائما نحو إرضاء النقص المهني الداخلي فالروتين القاتل دائما صديق المدير وعدو للقائد.





ومن ثم فلتكن مثلما أنت لا تسعى لإرضاء شيء سوي هدفك المهني بالحياه فلتكن قائدا فريدا في زمن كثر به اكثر من مدير فلتكن الندره وسط انتشار الروتيين والاهواء الشخصيه التي تحكم الاهداف دائما