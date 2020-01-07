نبيلة عبيد مطلوبة على جوجل

تصدرت النجمة نبيلة عبيد تريند جوجل بعد ظهورها مع إسعاد يونس خلال برنامج" صاحبة السعادة ".





حيث كشفت الفنانة نبيلة عبيد خلال الحلقة عن أهم المحطات في حياتها الفنية، وتتحدث عن كبار النجوم والمخرجين الذين تعاونت معهم وأسباب ابتعادها عن الساحة الفنية مؤخرا.



وتكشف عن أحدث أعمالها الدرامية وتعاونها للمرة الأولي مع النجمة نادية الجندي في مسلسل تليفزيوني.



برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع في الحادية عشرة مساء.