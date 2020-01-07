وزير التنمية المحلية: مبادرة صوتك مسموع تلقت 100 ألف رسالة من المواطنين فى 2019 بينها 25 ألف شكوى.. نجحنا فى حل 96.7% من الشكاوى.. والقمامة فى الصدارة تليها الإشغالات

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ايمان البكش اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية:

مبادرة "صوتك مسموع" تعمل على 5 محاور أبرزها شكاوى البناء المخالف والتعديات على الأراضى

المواطنون الراغبون فى الشكاوى المتعلقة بمحاور المبادرة عليهم التواصل الفورى مع فريق عمل صوتك مسموع

محافظات الجيزة والقليوبية والبحيرة وقنا ومطروح وكفر الشيخ أعلى المحافظات استقبالًا وتعاملًا مع الشكاوى

شكاوى القمامة تتصدر بـ11 ألفًا و649 شكوى والإشغالات 7142 شكوى ومخالفات البناء 2754 والتعديات 2634

فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة حلها فى جميع المحافظات، أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن استقبال مبادرة "صوتك مسموع" التى أطلقتها الوزارة أكثر من 100 ألف و400 رسالة خلال عام 2019 عبر جميع وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتس أب أو الخط الساخن أو الإيميل.



وقال اللواء محمود شعراوى إن من بين تلك الرسائل أكثر من 25 ألف شكوى تم التفاعل معها من قبل العاملين بالمبادرة بمقر الوزارة بالتنسيق والتواصل مع المحافظات المعنية، حيث نجحت المباردة فى حل 24 ألفا و829 شكوى بنسبة 96.74% وجار حل باقى الشكاوى.



جاء ذلك خلال التقرير السنوى الذى تلقاه وزير التنمية المحلية عن الإنجازات التى حققتها مبادرة "صوتك مسموع" فى التعامل مع الشكاوى والمقترحات التى تلقتها المبادرة من المواطنين وسرعة الاستجابة لها، حيث أكد التقرير تفاعل فرق المبادرة وقيادات المحافظات في العمل بجدية مع الشكاوى، وقيام كل من محافظي الجيزة والقليوبية وسوهاج وقنا والمنيا والفيوم بمتابعة العمل والردود على الشكاوى بشكل مميز.



واستعرض اللواء محمود شعراوى نتائج التقرير الذى تلقاه عن نتائج عمل المبادرة خلال عام 2019، والتى شهدت العديد من رسائل الشكر من المواطنين لسرعة الرد على شكواهم والتعامل معها بكل جدية، مما جعل المواطنين يشعرون بالرضا نتيجة جهود وتفاعل الوزارة والمحافظات مع شكواهم ، وأنها محل تقدير واهتمام حقيقى و صوتهم مسموع بالفعل.



ودعا وزير التنمية المحلية المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمس وهى شكاوى البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات بأنواعها والإشغالات والفساد، إلى التواصل الفورى مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس أب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني



وقال إن أعلى المحافظات استقبالًا وتعاملًا مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين وتفاعلا معها خلال عام 2019 هى محافظات الجيزة والقليوبية والبحيرة وقنا ومطروح وكفر الشيخ والبحر الأحمر والوادى الجديد، مشيدًا باستجاباتهم للشكاوى الواردة لمبادرة صوتك مسموع والتحرك السريع لحلها على أرض الواقع والتنسيق الفعال والمتميز مع فريق عمل المبادرة.



كما أوضح التقرير تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة مابين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 11 ألفًا و649 شكوى والإشغالات 7142 شكوى ومخالفات البناء 2754 شكوى والتعديات 2634 .



وأضاف الوزير أن التقرير رصد أن أكثر عدد رسائل تلقتها المبادرة وتفاعل من المواطنين كانت خلال شهر مارس 2019، حيث استقبلت 2113 شكوى تم حلها بنسبة 97% يليه شهر سبتمبر 2019 بـ 2089 شكوى، وتم حلها بنفس النسبة.



وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن عام 2019 شهد تلقي خدمة الواتس آب أكثر من 58 ألف رسالة منها أكثرمن 22 ألف شكوى مستوفاة تم حلها بنسبة 96.7%، وصفحة فيس بوك 2981 شكوى تم حلها بنسبة 98% والبريد الإلكترونى 624 شكوى تم حلها بنسبة 95% والخط الساخن 3152 اتصالًا ضم اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى التى ترد للمبادرة.



وجدد الوزير التأكيد على جميع العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتفعيل جميع آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن جميع الخدمات المقدمة اليهم.



وقال الوزير إنه فى إطار تطوير آلية حل شكاوى المواطنين والوصول إلى مرحلة متقدمة من رضا المواطن، تم التوجيه بقيام وحدات رصد ميدانى من الوزارة بعمل جولات للمدن والأحياء للتأكد من حل الشكاوى بشكل جذري للتأكد من عدم عودة تلك الشكاوى مرة أخرى واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين فى ذلك.



واستعرض التقرير أهم الحالات التى تم التعامل معها ومنها الآتى:



- فيما يتعلق بمجال إزالة المخلفات، فقد تمت إزالة تراكمات القمامة بمنطقة السوق الجديد بمحافظة مطروح والمتابعة اليومية للمنطقة من قبل مجلس المدينة، وإزالة تراكمات ترعة الجبل بالمطرية بالقاهرة، وإزالة المخلفات من أمام مستشفى ابوق بحى منتزه ثان بالإسكندرية، ورفع المخلفات من مزلقان لعبة ببشتيل بالجيزة، وإزالة القمامة على النيل بقرية غياضة الشرقية بمحافظة بنى سويف، وتطهير ترعة كوم حمادة بالشرقية.



- بخصوص شكاوى الإشغالات، تمت إزالة الإشغالات فى شارع التحرير بالدقى بالجيزة، ورفع جميع الإشغالات بالقرب من كنيسة المناهرة بمحافظة المنيا، ورفع الإشغالات بشارع 8 بحى غرب بالمنصورة بالدقهلية، ورفع الإشغالات بشارع محمد نسيم بعباس العقاد بمدينة نصر.



- وبشأن رصف الطرق، تم إدراج مدخل أحمد ماهر محافظة البحيرة ضمن خطة مديرية الطرق ووضع تربة لعمل الأسفلت، ورصف شارع عرابى بمركز المراغة بمحافظة سوهاج.



- وبشأن شكاوى البناء المخالف تم إزالة البناء المخالف بعقار 3 بجوار فيلا الزهور بمحافظة الإسكندرية. فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة حلها فى جميع المحافظات، أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن استقبال مبادرة "صوتك مسموع" التى أطلقتها الوزارة أكثر من 100 ألف و400 رسالة خلال عام 2019 عبر جميع وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتس أب أو الخط الساخن أو الإيميل.وقال اللواء محمود شعراوى إن من بين تلك الرسائل أكثر من 25 ألف شكوى تم التفاعل معها من قبل العاملين بالمبادرة بمقر الوزارة بالتنسيق والتواصل مع المحافظات المعنية، حيث نجحت المباردة فى حل 24 ألفا و829 شكوى بنسبة 96.74% وجار حل باقى الشكاوى.جاء ذلك خلال التقرير السنوى الذى تلقاه وزير التنمية المحلية عن الإنجازات التى حققتها مبادرة "صوتك مسموع" فى التعامل مع الشكاوى والمقترحات التى تلقتها المبادرة من المواطنين وسرعة الاستجابة لها، حيث أكد التقرير تفاعل فرق المبادرة وقيادات المحافظات في العمل بجدية مع الشكاوى، وقيام كل من محافظي الجيزة والقليوبية وسوهاج وقنا والمنيا والفيوم بمتابعة العمل والردود على الشكاوى بشكل مميز.واستعرض اللواء محمود شعراوى نتائج التقرير الذى تلقاه عن نتائج عمل المبادرة خلال عام 2019، والتى شهدت العديد من رسائل الشكر من المواطنين لسرعة الرد على شكواهم والتعامل معها بكل جدية، مما جعل المواطنين يشعرون بالرضا نتيجة جهود وتفاعل الوزارة والمحافظات مع شكواهم ، وأنها محل تقدير واهتمام حقيقى و صوتهم مسموع بالفعل.ودعا وزير التنمية المحلية المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمس وهى شكاوى البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات بأنواعها والإشغالات والفساد، إلى التواصل الفورى مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس أب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.وقال إن أعلى المحافظات استقبالًا وتعاملًا مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين وتفاعلا معها خلال عام 2019 هى محافظات الجيزة والقليوبية والبحيرة وقنا ومطروح وكفر الشيخ والبحر الأحمر والوادى الجديد، مشيدًا باستجاباتهم للشكاوى الواردة لمبادرة صوتك مسموع والتحرك السريع لحلها على أرض الواقع والتنسيق الفعال والمتميز مع فريق عمل المبادرة.كما أوضح التقرير تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة مابين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 11 ألفًا و649 شكوى والإشغالات 7142 شكوى ومخالفات البناء 2754 شكوى والتعديات 2634 .وأضاف الوزير أن التقرير رصد أن أكثر عدد رسائل تلقتها المبادرة وتفاعل من المواطنين كانت خلال شهر مارس 2019، حيث استقبلت 2113 شكوى تم حلها بنسبة 97% يليه شهر سبتمبر 2019 بـ 2089 شكوى، وتم حلها بنفس النسبة.وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن عام 2019 شهد تلقي خدمة الواتس آب أكثر من 58 ألف رسالة منها أكثرمن 22 ألف شكوى مستوفاة تم حلها بنسبة 96.7%، وصفحة فيس بوك 2981 شكوى تم حلها بنسبة 98% والبريد الإلكترونى 624 شكوى تم حلها بنسبة 95% والخط الساخن 3152 اتصالًا ضم اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى التى ترد للمبادرة.وجدد الوزير التأكيد على جميع العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتفعيل جميع آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن جميع الخدمات المقدمة اليهم.وقال الوزير إنه فى إطار تطوير آلية حل شكاوى المواطنين والوصول إلى مرحلة متقدمة من رضا المواطن، تم التوجيه بقيام وحدات رصد ميدانى من الوزارة بعمل جولات للمدن والأحياء للتأكد من حل الشكاوى بشكل جذري للتأكد من عدم عودة تلك الشكاوى مرة أخرى واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين فى ذلك.واستعرض التقرير أهم الحالات التى تم التعامل معها ومنها الآتى:- فيما يتعلق بمجال إزالة المخلفات، فقد تمت إزالة تراكمات القمامة بمنطقة السوق الجديد بمحافظة مطروح والمتابعة اليومية للمنطقة من قبل مجلس المدينة، وإزالة تراكمات ترعة الجبل بالمطرية بالقاهرة، وإزالة المخلفات من أمام مستشفى ابوق بحى منتزه ثان بالإسكندرية، ورفع المخلفات من مزلقان لعبة ببشتيل بالجيزة، وإزالة القمامة على النيل بقرية غياضة الشرقية بمحافظة بنى سويف، وتطهير ترعة كوم حمادة بالشرقية.- بخصوص شكاوى الإشغالات، تمت إزالة الإشغالات فى شارع التحرير بالدقى بالجيزة، ورفع جميع الإشغالات بالقرب من كنيسة المناهرة بمحافظة المنيا، ورفع الإشغالات بشارع 8 بحى غرب بالمنصورة بالدقهلية، ورفع الإشغالات بشارع محمد نسيم بعباس العقاد بمدينة نصر.- وبشأن رصف الطرق، تم إدراج مدخل أحمد ماهر محافظة البحيرة ضمن خطة مديرية الطرق ووضع تربة لعمل الأسفلت، ورصف شارع عرابى بمركز المراغة بمحافظة سوهاج.- وبشأن شكاوى البناء المخالف تم إزالة البناء المخالف بعقار 3 بجوار فيلا الزهور بمحافظة الإسكندرية.

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