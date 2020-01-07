برلماني: مصر في حاجة إلى إعلام محترف يتصدى للفتن والشائعات

أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، أهمية الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الإعلام أسامة هيكل وطالبه فيه بضرورة ظهور إعلام مصري محترف قادر على الدفاع عن الوطن والتصدي للشائعات والفتن.



وأشار إلى أهمية هذا الاجتماع الرفيع في تحديد الأجندة الاعلامية الوطنية خلال الفترة القادمة، والتأكيد على أهمية دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن في ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، وفي عرض جميع الآراء والاتجاهات والاطلاع على الرأي والرأي الآخر، فضلًا عن ترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، ومكافحة وعزل الفكر المتطرف.



وشدد على أن مصر تدعم مفهوم الإعلام المحترف في مصر في إطار منضبط، لمواكبة التطور الكبير الذي طرأ على مجال الإعلام في العالم، وليكون قادرًا على درء مخاطر انتشار الشائعات والتفاعل السريع مع وتيرة الأحداث الإقليمية المتصاعدة في المنطقة، مع الالتزام بتطبيق المعايير المهنية الإعلامية، والتركيز على شريحة الشباب والأجيال الناشئة بما يساهم في جهود الدولة لبناء الشخصية والإنسان المصري.



وقال إن مصر تعيش انطلاقة تنموية ومجتمعية كبرى ولا بد من إعلام عصري ومهني يواكب هذه التطورات.