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أخبار البلد

فى طريقهم لـ الغردقة.. أساطير أفريقيا يغادرون مطار القاهرة..ِ شاهد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:41 ص
نجوم القارة السمراء
نجوم القارة السمراء في مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، نجوم كرة القدم بالقارة السمراء، متوجهين إلى مدينة الغردقة للمشاركة في حفل الكاف لاختيار الأفضل في قارة أفريقيا 201‪9.

كان في استقبال نجوم القارة السمراء، بمطار القاهرة فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران، لإنهاء إجراءات سفر اللاعبين، الذين غادروا على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى الغردقة.

وحرصت فرق العلاقات العامة بمصر للطيران، على استقبال نجوم منتخب مصر وائل جمعة وأحمد حسن وأحمد حسام ميدو وخاليلو فاديجا والحاج، بالإضافة إلى ضيوف نجوم السنغال ونوانكو كانو واموكاشي نجوم نيجيريا وكالوشا بوالايا نجم زامبيا  وامادوا فلافيو نجم انجولا ورابح ماجر نجم الجزائر وغيرهم من نجوم الكرة الأفريقية والعالمية.

وتحرص وزارة الطيران وشركاتها التابعة على الاهتمام بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال نجوم كرة القدم على المستوى العالمى والأفريقى المشاركين فى حفل جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم ( الكاف ) لعام ٢٠١٩.

وقد وجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بتخصيص فرق عمل من العلاقات العامةً والتنسيق التام مع كافة الجهات العاملة بالمطار لإنهاء إجراءات وصول وسفر ضيوف مصر المشاركين بهذا الحدث الرياضى الأبرز داخل القارة الأفريقية بكل سهولة ويسر .
فى طريقهم لـ الغردقة.. أساطير أفريقيا يغادرون مطار القاهرة..ِ شاهد
فى طريقهم لـ الغردقة.. أساطير أفريقيا يغادرون مطار القاهرة..ِ شاهد
فى طريقهم لـ الغردقة.. أساطير أفريقيا يغادرون مطار القاهرة..ِ شاهد
فى طريقهم لـ الغردقة.. أساطير أفريقيا يغادرون مطار القاهرة..ِ شاهد
فى طريقهم لـ الغردقة.. أساطير أفريقيا يغادرون مطار القاهرة..ِ شاهد
فى طريقهم لـ الغردقة.. أساطير أفريقيا يغادرون مطار القاهرة..ِ شاهد
فى طريقهم لـ الغردقة.. أساطير أفريقيا يغادرون مطار القاهرة..ِ شاهد
فى طريقهم لـ الغردقة.. أساطير أفريقيا يغادرون مطار القاهرة..ِ شاهد
فى طريقهم لـ الغردقة.. أساطير أفريقيا يغادرون مطار القاهرة..ِ شاهد
فى طريقهم لـ الغردقة.. أساطير أفريقيا يغادرون مطار القاهرة..ِ شاهد
فى طريقهم لـ الغردقة.. أساطير أفريقيا يغادرون مطار القاهرة..ِ شاهد
فى طريقهم لـ الغردقة.. أساطير أفريقيا يغادرون مطار القاهرة..ِ شاهد
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