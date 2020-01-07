علاء عابد: الرئيس وجه رسائل حاسمة ونارية للداخل والخارج بقداس عيد الميلاد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضور قداس عيد الميلاد، حملت العديد من الرسائل الهامة والحاسمة والنارية للداخل والخارج، سواء بشأن أولئك من يزعمون أو يريدون إحياء بذور الفتنة الطائفية، وأن المصريين جميعهم على قلب رجل واحد، وهذا ثابت على مر التاريخ، وأن اللحمة الوطنية لن يستطيع أى كيان أن ينال منها.



وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الرئيس تطرق خلال كلمته على الأوضاع الراهنة، مطمئنا المصريين بأن هناك قيادة سياسية وقوات مسلحة ورجال شرطة بواسل قادرين على التصدى لأى محاولات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة فى ظل ما نشهده من أحداث جارية تؤكد أن مصر ستظل هى حجر الزاوية فى المنطقة.



وأضاف علاء عابد أن الرئيس دائما ما يجيب عن التساؤلات التى تشغل المواطنين، وهذا يؤكد أن القيادة السياسية على علم بما يشغل الرأى العام والشارع المصرى، ورسالته للمواطنين حول حب بعضهم البعض دليل على نشر ثقافة الحب بين أطياف المجتمع المصرى، مؤكدا أن المصريين يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية فى حربها على الإرهاب ومواجهة أى تحديات تُحاك ضد الدولة المصرية.



وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن حديث الرئيس فى جميع لقاءات يتسم بالشفافية والمصداقية، وتحليل دقيق للأوضاع الراهنة، وهذا الأمر يقطع الطريق على المشككين وضعاف النفوس وكل من يحاول بث الشائعات والأكاذيب، متابعا: "نحن خلف القيادة السياسية ونثق فى جميع قرارات الرئيس ونعلن تأييدنا ودعمنا الكامل له".