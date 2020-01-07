مصطلحات عرفية في سيناء.. التشميس وقاعود النوم وتجديد الحصوة للعيش في أمان

تمثل العادات والتقاليد في سيناء قواعد ملزمة للأفراد أمام المجتمع القبلي لكي يعيش في أمان واستقرار، وقد جري العرف علي تواجد مصطلحات كفيلة بتحقيق السلم الاجتماعي للأسر أو تحويل حياتها إلى جحيم، وهنا تتجه الأسرة باتخاذ خطوات سريعة للالتزام بالقوانين العرفية الملزمة لأفراد المجتمع حال وجود مشكلة بين الأطراف من مختلف القبائل.



ورغم أن هذه العادات أخذت طريقها للاندثار، إلا أنه في بعض المناطق في سيناء مازال هناك التزام بها في ظل التواجد القبلي في سيناء.



وأوضح يحيى محمد الغول من كبار القضاة العرفيين في سيناء، أن القضاء القبلي قديم وضارب في أعماق البشرية وهذا النظام قائم على التماسك الاجتماعي, وقال إن القبيلة تقع على قمة النظام الهرمي للأنساب في شمال سيناء, وينبثق منها الأسرة والتي تتعدد لتتألف في مجموعها العائلي وتلتقي معا في الجد الخامس.



لذا فإن مصطلح "قاعود النوم" و "تجديد الحصوة" تمثلان طوق النجاة والأمان لحياة الإنسان البدوي في شمال سيناء خاصة في قضايا الثأر بالقتل.



وأي فرد يكون له الحق في "التحرر" عند تجاوز رابطة الخمسة وذلك بالخروج منها ليكون بعيدا عن المطاردة, وذلك بالإعلان لدي أحد كبار العائلات المشهود له بمكانة عالية بين قومه ويطلق عليه "راعي البيت".



حيث يتم ذلك في ديوان رئيسي بالقبيلة، في وجود كفيل لهذا الشخص لتكفل بالوفاء بأي التزام لديه, وتجري هذه الخطوة بهدف السلامة من نتائج المشاكل التي تعددت في هذه الأيام وخاصة من الشباب.



إذ أنه عند حدوث حالة قتل لأحد أفراد أي عائلة يتم دفع ما يسمي بالعطوة " وهو مبلغ من المال" ويقوم القاتل وخمسته بتنبه بعضهم البعض فورا مهما تباعدت محال إقامتهم ليأخذوا حذرهم.



وقد يلجأ القاتل وأسرته إلى إحدى القبائل المجاورة ليطلبوا الحماية لهم ومساعدتهم في تسوية النزاع بالطرق السلمية عن طريق قبول الدية, حاملين معهم أمتعتهم وأموالهم، خاصة خلال الأيام الثلاثة التي تلي عملية القتل أو الوفاة, وهذه الفترة تسمى فترة "فوره الدم" وتبدأ حركة الوسطاء "كفيل الوفا "في التدخل بطلب "الجيرة " من عائله القتيل، وهنا لا يحق لخمسة القتيل الأخذ بالثأر.



و"كفيل الوفا "هو الرجل الذي يوفي بدفع الحق لأهل القتيل، ويتحرك معه رجل آخر يسمى كفيل " الدفا " وهو من يكفل دفع هذا الحق, وقد ترفض الأسرة إذا كان القتل عمدا.



ويقول سليمان عياط باحث في التراث السيناوي، إن مصطلح غرامة "قعود النوم" يعني إن الثأر يطول كل أفراد العشيرة حتى الجد الخامس, وهنا يبادر الشخص" بإعلان خروجه من العائلة لدي أحد المشاهير لإعلان الخروج منها خشية أن تطوله عملية الثأر، وإلا فإنه مطالب بأن يذهب إلى عائلة القتيل ليشتري الأمان كي لا يطارد من أفراد عائلتها.



ويقوم بدفع غرامة تسمي "قعود النوم" ليكون في أمان وسلام ويعين عليها كفيل من عائلة القتيل لضمان عدم المساس به مستقبلا.



أما مصطلح تجديد الحصوة : تعني لدى البدو التماسك والعصبة والقوة, وتقوم العائلة بإعلام أفرادها عن تماسك الأجداد معا حتى ما بعد الجد الخامس ,خاصة العائلات قليلي العدد، وبهذه الخطوة يتكاتف أفرادها عند الشدائد أو في المسرات.



ويؤكد سليمان عياط، أن ترابط الخمسة "التي تلتزم في الغرامات والجرم" في حالة خطأ أبناءها يعودون على الخمسة في مقابل أن يرتدع الأخر.



وقال إن القاعدة موجودة في القضاء العرفي إلا أن آلية التنفيذ غير موجودة لعدم وجود التزام من جانب "الكفيل " بتنفيذ قواعد القضاء العرفي بينما مصطلح التشميس التخلي عن أحد أفراده ممن تتكرر مشاكله بين القبائل ويسبب في خسارة مالية متكررة لأفراد عائلته حيث تقوم عائلته بطرده والتبرؤ منه ومن أفعاله وأعماله ويصبح طريدا وحيدا دون نصير ولو تعرض للقتل ليس له دية " غرامة مالية ", وهو بذلك يعد من أقصي أنواع العقاب الاجتماعي للمواطن السيناوي ونظرا لارتباط الأسر معا حتى الجد الخامس ومتضامنين بتحمل أي تبعات تطالبهم به الأسر الأخرى.

