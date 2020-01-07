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محافظات

محافظ الدقهلية يوافق على إعادة مزاولة النشاط لصيدليتين

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:11 م
صدى البلد
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همت الحسينى
وافق الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على إعادة تشغيل وممارسة النشاط لصيدليتين بجمصة والسنبلاوين لانقضاء مدة الغلق الإداري التي صدرت لهم.

وكان محافظ الدقهلية أصدر قرارا بغلق صيدليتين لعدم تعيين مدير صيدلي مسئول بناءً على تقرير المرور لإدارة التفتيش الصيدلي على عدد من الصيدليات فى جمصة والسنبلاوين، والذى قضى بإيقاف تشغيلهما لمدة شهر بسبب عدم وجود مدير صيدلي.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إن أصحاب الصيدليتين تقدموا بطلبات لإعادة التشغيل، وبعد التأكد من تعيين مدير مسئول لكل صيدلية وانقضاء فترة الغلق المقررة، وجه محافظ الدقهلية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة تشغيلهما، مؤكدا أنه لا تهاون مع المخالفين والمقصرين.
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