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محافظات

محافظ الدقهلية يوافق على إعادة فتح وتشغيل إحدى القرى السياحية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:07 م
صدى البلد
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همت الحسينى
وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على إعادة فتح وتشغيل إحدى القرى السياحية بالطريق الدولي-جمصة،وأكد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إعادة فتحها وتشغيلها.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على تقرير المرور الذي قامت به إدارة مراقبة الأغذية والذي عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والذي أشار إلى إعادة المرور على المنشآت المذكورة وتبين ازالة أسباب الخطر الداهم وتلافي الملاحظات التي كانت سببا في الغلق.

ونوه محافظ الدقهلية إلى أن الجميع يعمل من أجل المواطن أينما كان موقعه وأننا لا ننحاز ضد أحد أو نتخذ قرارات عشوائية بل نتخذ ما فيه صالح المواطنين سواء كانوا أصحاب منشآت أو مترددين عليها فدورنا الحفاظ على سلامة المواطنين والتأكد من عمل مختلف المنشآت وفقا للإجراءات القانونية.
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