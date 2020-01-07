الزراعيين بالإسماعيلية: النقابة تتحمل٧٠٪؜ من تكلفة العلاج بالمستشفى التخصصى

أعلن الدكتور سيد خليل نقيب الزراعيين بالإسماعيلية ووكيل وزارة الزراعة أن العام الجديد يشهد أخبارا سارة للمزارعين، حيث إنه تم التعاقد مع المستشفى الجامعي التخصصي بالمحافظة على أن تتحمل النقابة٧٠٪؜ من جملة التكاليف للعضو فى الكشف والعمليات.



وأضاف نقيب الزراعين بالإسماعيلية في تصريحات لـ :"صدي البلد"، تم التعاقد مع مجموعة متميزة من الأطباء فى كافة التخصصات المختلفة بتخفيض كبير للأعضاء، وأن هناك خطة لتطوير العمل الخدمى للأعضاء على كافة المستويات وخاصة الأنشطة الاجتماعية ومنها الرحلات والمصايف بشكل دورى وتسعى النقابة لتنمية مواردها الذاتية للحفاظ على مستوى الأنشطة والخدمات التي تقدمها ومنها تجهيز منتدى اجتماعى بمقر النقابة ليضم الأعضاء وأسرهم وركن خاص للأطفال وسيتم افتتاحه خلال فبراير القادم.



وتابع سيد خليل، أن هناك تعاونا دائما بين النقابة ومديرية الزراعة فى تحقيق استراتيجيتها التى تقوم على أربعة محاور رئيسية ومنها التوسع الرأسى والذى يتمثل فى استنباط أصناف وسلالات جديدة فى التقاوى والأفقي في إضافة مساحات جديدة كل فترة للرقعة الزراعية خاصة فى الظهير الصحراوى، والهدف الثاني العمل على ترشيد استهلاك المياه بتحويل الرى بالغمر إلى رى حديث واستنباط سلالات للمحاصيل لتقليل استهلاك المياه وخاصة محصول كالأرز، وهدف آخر الاستخدام الآمن للغذاء حفاظًا على الصحة العامة وتقليل استخدام المبيدات قدر المستطاع ، واستخدامها فى الحدود الآمنة للزراعة.



وأضاف نقيب الزراعيين، أن الحفاظ على الأرض الزراعية الموجودة فى نطاق المحافظة مسئوليتنا وتتمثل فى إزالة التعديات أول بأول على الرقعة الزراعية وتحويل المعتدى للقضاء وذلك بالتنسيق مع الأمن والوحدات المحلية مع أهمية توعية المزارعين بأهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية حيث إنها تعد الكنز الاستراتيجى للاجيال القادمة ولهذا تتعاون النقابة مع الإرشاد الزراعى فى تنظيم دورات وتوفير المعلومات والنتائج والأبحاث والدراسات التي تتوصل لها مراكز البحوث والجامعات للمزارع مباشرة ولمواكبة أحدث السلالات الزراعية.



وقال وكيل وزارة الزراعة إن هناك خدمات جماهيرية تقدمها المديرية لأبناء الإسماعيلية ومنها إنشاء ثلاثة منافذ لبيع اللحوم البلدية الطازجة يوميًا بأسعار مدعمة وكذلك تشارك المديرية فى تزين وتجميل الميادين فى المناسبات العامة والتعاون مع جامعة قناة السويس فى القوافل الطبية التي تجوب قرى المحافظة والمشاركة في الدورات التدريبية التى تنظمها كلية الزراعة.



وأكد الدكتور سيد خليل أن العام القادم سيشهد مع بداياته تطبيق استخدام الكارت الذكى للمزارع لصرف مستلزماته بنفسه لضمان وصول المستلزمات له.

