وفد من أطباء أمريكا والهند يزور مستشفى سرطان الأقصر.. صور

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، وفدا من الأطباء الهنود الذين يعملون في مستشفيات الهند والولايات المتحدة الأمريكية، خلال زيارتهم السياحية لمحافظة الأقصر في الموسم السياحي الشتوي، وذلك بعد علمهم بما يقدمه المستشفى من خدمات مجانية لمرضى السرطان بالصعيد.





وكان في استقبال وفد الأطباء الهنود الذين يعملون في كبرى المستشفيات العالمية بأمريكا والهند، عدد من أطباء المستشفى الذين رافقوهم في جولة على أقسام المستشفى المختلفة من غرف علاج اليوم الواحد وغرف العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وغرف العمليات المجهزة بأحدث التقنيات العلمية والعالمية، وقدموا لهم شرحا وافيا لهم بنجاحات معمل الباثولوجي في الوصول للعالمية وتجهيزات مقر متكامل لبنك الدم لخدمة المرضى على مدار الساعة، بجانب الصيدلية الإكلينيكية وجميع التجهيزات التي تضاهي المستشفيات العالمية.





وعبر الوفد الهندي خلال زيارتهم للمستشفى، عن سعادتهم بوجود صرح طبي مجهز بتقنيات عالمية ويقدم خدماته لعشرات الآلاف من المرضى بجنوب مصر بالمجان تمامًا، وهو ما يؤكد مبدأ التكافل والمحبة بين أبناء الشعب المصري في التبرع بأموالهم لمعاونة الجميع في تلقي العلاج بالمجان في صرح طبي لا يقل تطورًا عن باقي المستشفيات العالمية التي زاروها من قبل.





وأصر أعضاء الوفد الهندي على لقاء عدد من المرضى والسيدات الذين يتلقون العلاج لمكافحة سرطان الثدي في جنوب الصعيد، وأكدوا مواصلة زياراتهم لهذا الصرح الطبي لتقديم الدعم له بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.