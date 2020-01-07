AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وفد من أطباء أمريكا والهند يزور مستشفى سرطان الأقصر.. صور

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، وفدا من الأطباء الهنود الذين يعملون في مستشفيات الهند والولايات المتحدة الأمريكية، خلال زيارتهم السياحية لمحافظة الأقصر في الموسم السياحي الشتوي، وذلك بعد علمهم بما يقدمه المستشفى من خدمات مجانية لمرضى السرطان بالصعيد.

وكان في استقبال وفد الأطباء الهنود الذين يعملون في كبرى المستشفيات العالمية بأمريكا والهند، عدد من أطباء المستشفى الذين رافقوهم في جولة على أقسام المستشفى المختلفة من غرف علاج اليوم الواحد وغرف العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وغرف العمليات المجهزة بأحدث التقنيات العلمية والعالمية، وقدموا لهم شرحا وافيا لهم بنجاحات معمل الباثولوجي في الوصول للعالمية وتجهيزات مقر متكامل لبنك الدم لخدمة المرضى على مدار الساعة، بجانب الصيدلية الإكلينيكية وجميع التجهيزات التي تضاهي المستشفيات العالمية.

وعبر الوفد الهندي خلال زيارتهم للمستشفى، عن سعادتهم بوجود صرح طبي مجهز بتقنيات عالمية ويقدم خدماته لعشرات الآلاف من المرضى بجنوب مصر بالمجان تمامًا، وهو ما يؤكد مبدأ التكافل والمحبة بين أبناء الشعب المصري في التبرع بأموالهم لمعاونة الجميع في تلقي العلاج بالمجان في صرح طبي لا يقل تطورًا عن باقي المستشفيات العالمية التي زاروها من قبل.

وأصر أعضاء الوفد الهندي على لقاء عدد من المرضى والسيدات الذين يتلقون العلاج لمكافحة سرطان الثدي في جنوب الصعيد، وأكدوا مواصلة زياراتهم لهذا الصرح الطبي لتقديم الدعم له بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.
وفد من أطباء أمريكا والهند يزور مستشفى سرطان الأقصر.. صور
وفد من أطباء أمريكا والهند يزور مستشفى سرطان الأقصر.. صور
وفد من أطباء أمريكا والهند يزور مستشفى سرطان الأقصر.. صور
وفد من أطباء أمريكا والهند يزور مستشفى سرطان الأقصر.. صور
وفد من أطباء أمريكا والهند يزور مستشفى سرطان الأقصر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدمة بعد قرارات وزيرة الصحة.. الأهالي: كارثة طبية قادمة على إسنا بعد غلق المستشفيات

الصحة: إجراء 16252 عملية في بورسعيد منذ انطلاق التأمين الصحي الشامل

الخير في أهالينا.. شباب الزينية يتبرعون بالدم دعما لمستشفى سرطان الأقصر

مستشفى سرطان الأقصر تستقبل بابا نويل لتوزيع الهدايا على المرضي

بالعصا والتنورة مهرجان التحطيب ينتقل لمستشفى سرطان الأقصر.. صور

ترشيحاتنا

إلغاء ترتيبات استقبال محمد صلاح بـ حفل الأفضل في إفريقيا

ذاكرتها حديد.. متابعة تشعل فيسبوك بتعليق على ملابس إسعاد يونس

بعد مقتل سليماني.. ظريف يؤكد: اقتربنا من حل أزمات المنطقة

البلطى يرتفع 5 جنيهات للكيلو..أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الثلاثاء 7-1-2020

دعاء الريح من 4 كلمات ردده النبي عند هبوب الرياح.. لا يعرفه الكثيرون

بعد شائعة زواجها من طليق أصالة.. شاهد أبرز إطلالات نسرين طافش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق مثير للجدل والسخرية من الجوكر بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل.. شاهد

شاهد.. هجوم خنزير مسعور على عمال محطة وقود

ثعبان يتسلل إلى مرحاض منزل ويروع مالكه المسن.. شاهد ماذا حدث