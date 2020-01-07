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أخبار العالم

لكسب أصوات اليمين.. كاحول لافان يجري تغييرات جوهرية في دعايته الانتخابية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:31 ص
كاحول لافان يجري
كاحول لافان يجري تغييرات جوهرية في دعايتة الانتخابية
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سمر صالح
قررت قيادة حزب "كاحول لافان" الإسرائيلي، اجراء تغييرات جوهرية في حملتها الدعائية، لانتخابات الكنيست القادمة، والابتعاد عن الحديث عن التحالف مع الأحزاب العربية، أو رفض ضم الأغوار.

وذكرت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن قيادة الحزب قررت عدم الحديث في الدعاية الانتخابية، عن حكومة ضيقة بمشاركة القائمة العربية المشتركة.

وقالت القناة العبرية، إن قيادة الحزب قررت كذلك، عدم الحديث في حملتها الدعائية الانتخابية القادمة، عن رفض ضم منطقة غور الأردن الفلسطينية، للسيادة الإسرائيلية.

وأضافت القناة، أن الهدف من هذه التغييرات في الدعاية الانتخابية للحزب، هو للحصول على أكبر قدر ممكن من الأصوات، من مؤيدي معسكر اليمين.

وأشارت القناة العبرية، الى أن نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة، تؤكد تفوق حزب "كاحول لافان" على حزب الليكود، بفارق مقعدين في تشكيل الكنيست القادم.
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