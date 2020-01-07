بكاء وعويل.. 20 صورة ترصد لحظة تشييع جثمان قاسم سليماني إلى مثواه الأخير

نشرت وكالة الأنباء الإيرانية مجموعة من الصور ترصد تشييع الجماهير الإيرانية الغفيرة في كرمان جنوب شرق إيران لجثمان قائد قوات فيلق القدس، قاسم سليماني إلى مثواه الأخير.
لقد شاركت حشود ضخمة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، في مراسم دفن قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني، في مسقط رأسه في كرمان جنوب شرق إيران، حيث يوارى في الثرى مسقط رأسه ظهر اليوم.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، شهد مطار "آية الله هاشمي رفسنجاني" في كرمان استقبالا جماهيريا لجثمان سليماني ورفيقه العميد حسين بورجعفري، وكانت الجماهير متلهفة ومنتظرة منذ ساعات طويلة وصول الجثمان لتشييعه ودفنه اليوم، الثلاثاء، في مثواه الأخير بمسقط رأسه كرمان جنوب شرق إيران.
وكانت جثامين قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الشهيد الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس ورفاقهما، قد تم تشييعها بمشاركة جماهيرية واسعة في مدن الكاظمية وكربلاء والنجف يوم السبت.
وبعد نقل الجثامين إلى البلاد يوم الأحد تم تشييعها أولا في مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب إيران بمشاركة حافلة، ومن ثم نقلت إلى مدينة مشهد المقدسة التي شهدت مشاركة مهيبة وبالتالي نقلت إلى طهران، حيث أم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي صلاة الجنازة صباح الاثنين وبعدها بدأت مراسم تشييع حاشدة جدا بمشاركة ملايين الإيرانيين.
وبعد ظهر الاثنين نقلت الجثامين إلى مدينة قم التي شهدت مشاركة في مراسم تشييع غير مسبوقة في تاريخها، لتنقل من ثم إلى طهران.
ومن طهران تم نقل جثمان سليماني وبورجعفري إلى كرمان، وكذلك نقل جثمان أبومهدي المهندس إلى أبادان ليشيع إلى حدود شلمجة الدولية ومنها إلى مدينة البصرة العراقية.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة الماضي، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وعدد آخر من العسكريين، فيما توعدت طهران بأنها سترد "بشكل قاس" على عملية الاغتيال.
لقد شاركت حشود ضخمة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، في مراسم دفن قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني، في مسقط رأسه في كرمان جنوب شرق إيران، حيث يوارى في الثرى مسقط رأسه ظهر اليوم.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، شهد مطار "آية الله هاشمي رفسنجاني" في كرمان استقبالا جماهيريا لجثمان سليماني ورفيقه العميد حسين بورجعفري، وكانت الجماهير متلهفة ومنتظرة منذ ساعات طويلة وصول الجثمان لتشييعه ودفنه اليوم، الثلاثاء، في مثواه الأخير بمسقط رأسه كرمان جنوب شرق إيران.
وكانت جثامين قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الشهيد الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس ورفاقهما، قد تم تشييعها بمشاركة جماهيرية واسعة في مدن الكاظمية وكربلاء والنجف يوم السبت.
وبعد نقل الجثامين إلى البلاد يوم الأحد تم تشييعها أولا في مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب إيران بمشاركة حافلة، ومن ثم نقلت إلى مدينة مشهد المقدسة التي شهدت مشاركة مهيبة وبالتالي نقلت إلى طهران، حيث أم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي صلاة الجنازة صباح الاثنين وبعدها بدأت مراسم تشييع حاشدة جدا بمشاركة ملايين الإيرانيين.
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وبعد ظهر الاثنين نقلت الجثامين إلى مدينة قم التي شهدت مشاركة في مراسم تشييع غير مسبوقة في تاريخها، لتنقل من ثم إلى طهران.
ومن طهران تم نقل جثمان سليماني وبورجعفري إلى كرمان، وكذلك نقل جثمان أبومهدي المهندس إلى أبادان ليشيع إلى حدود شلمجة الدولية ومنها إلى مدينة البصرة العراقية.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة الماضي، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وعدد آخر من العسكريين، فيما توعدت طهران بأنها سترد "بشكل قاس" على عملية الاغتيال.