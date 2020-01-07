بكاء وعويل.. 20 صورة ترصد لحظة تشييع جثمان قاسم سليماني إلى مثواه الأخير

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وبعد ظهر الاثنين نقلت الجثامين إلى مدينة قم التي شهدت مشاركة في مراسم تشييع غير مسبوقة في تاريخها، لتنقل من ثم إلى طهران.



ومن طهران تم نقل جثمان سليماني وبورجعفري إلى كرمان، وكذلك نقل جثمان أبومهدي المهندس إلى أبادان ليشيع إلى حدود شلمجة الدولية ومنها إلى مدينة البصرة العراقية.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة الماضي، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وعدد آخر من العسكريين، فيما توعدت طهران بأنها سترد "بشكل قاس" على عملية الاغتيال.