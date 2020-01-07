دير الأنبا إبرام بالفيوم يجمع المسلمين والمسيحيين في عيد الميلاد



فدير السيدة العذراء وأبى السيفين والقديس الأنبا أبرآم كنز ضمن كنوز مصر الآثرية، ويقع بقرية العزب وهى من النواحي القديمة اسمها الأصلي أرض العرب وتبعد عن مدينة الفيوم من ناحية الجنوب حوالي خمسة كيلومترات.



ويعد الدير من الأماكن السياحية في محافظة الفيوم ومزارا دينيا مسيحيا يتوافد عليه الكثير من الزوار لأخذ بركة الدير.



وفي الدير سِت كنائس هي على النحو التالي: كنيسة الشهيد العظيم أبى السيفين والقديس الأنبا إبرام وكنيسة السيدة العذراء الأثرية وكنيسة القديس الأنبا أبرام (المزار) وكنيسة الصليب المقدس وكنيسة الأنبا بيشوي وكنيسة الأنبا صموئيل.



ويقول أحمد عبد العال مدير عام أثار الفيوم السابق :دير الانبا ابرام من الاديرة القديمة ويرجع إلى العصر الرومانى، ويقع بقرية العزب على بعد 5 كم جنوب الفيوم، وعرف بإسم دير السيدة العذراء مريم والشهيد أبى سيفين وسمى بدير القديس الأنبا أبرآم لوجود جسد القديس الأنبا أبرام فيه.



ويضم الدير كنيسة قديمة وكنيسة حديثة ومزار للأنبا أبرآم ومتحفًا للكنيسة، وقد تبقى من هذا الدير كنيسة أثرية قديمة فى الركن الجنوبى الشرقى من الفناء تعرف باسم كنيسة السيدة العذراء ، كما يضم أماكن للخلوات ومكتبة وحديقة وبيت للمكرسات ومبنى للخدمات والمؤتمرات.



وأضاف عبد العال يضم الدير أيضا أجزاء من رفات الشهداء والقديسين منهم ( القديس يوحنا المعمدان، القديس مارمرقس الرسول ، القديس أبوسيفين، القديس الشهيد مارجرجس الروماني، القديسة دميانة، القديس مارمينا العجايبي، القديس سمعان الدباغ، القديس مارجرجس المزاحم، القديس ميخائيل البحيرى المحرقى تلميذ الأنبا إبرآم ، والقديس صليب الجديد ، الأنبا أبللو تلميذ القديس الأنبا صموئيل المعترف والقديس القمص ميخائيل الطوخى ، والشهيدة بربارا، والشهيد يوحنا الهرقلي والقمص عبد المسيح المناهري، أجزاء من رفات شهداء الفيوم ، وشهداء أخميم والشهداء الخمسة وقديسين السيدة العذراء بالمعادي، وتلميذ القديس توماس السائح وعقلة إصبع القديس سيدهم).

مع تزامن احتفال الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد المجيدة اليوم بمحافظة الفيوم، يتوجه اليوم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لأول مرة إلى دير السيدة العذراء وأبى سفيان والقديس الأنبا ابرام بالعزب مركز الفيوم، والمئات من المسلمين لتقديم التهنئة إلى نيافة الأنبا أبرام مطران الفيوم وقيادات الكنيسة بالدير، حيث يزدحم الدير اليوم بآلاف المسلمين والأقباط يتجمعون سويا فى الدير.