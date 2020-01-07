رئيس جامعة الفيوم للأقباط في عيدهم: نسيج واحد ونيل واحد وسماء واحدة

شارك الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، الثلاثاء، في احتفالية عيد الميلاد المجيد بكنيسة ماري جرجس ورافقه الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسادة مستشاري رئيس الجامعة.



وشارك في الاحتفالية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم واللواء عادل دسوقى الطحلاوى مدير أمن الفيوم وأعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.



وأعرب الدكتور أحمد جابر شديد عن سعادته بمشاركته الاخوة الاقباط باحتفالية عيد الميلاد المجيد داعيا الله عزة وجل أن يحفظ مصر وأبنائها.



أضاف شديد اننا نعيش فى نسيج واحد ونشرب من نيل واحد ونستظل بسماء واحدة، تحت قيادة واعية.