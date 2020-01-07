AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس جامعة الفيوم للأقباط في عيدهم: نسيج واحد ونيل واحد وسماء واحدة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:07 م
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
شارك الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، الثلاثاء، في احتفالية عيد الميلاد المجيد بكنيسة ماري جرجس ورافقه الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسادة مستشاري رئيس الجامعة.

وشارك في الاحتفالية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم واللواء عادل دسوقى الطحلاوى مدير أمن الفيوم وأعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأعرب الدكتور أحمد جابر شديد عن سعادته بمشاركته الاخوة الاقباط باحتفالية عيد الميلاد المجيد داعيا الله عزة وجل أن يحفظ مصر وأبنائها.

أضاف شديد اننا نعيش فى نسيج واحد ونشرب من نيل واحد ونستظل بسماء واحدة، تحت قيادة واعية.
رئيس جامعة الفيوم للأقباط في عيدهم: نسيج واحد ونيل واحد وسماء واحدة
رئيس جامعة الفيوم للأقباط في عيدهم: نسيج واحد ونيل واحد وسماء واحدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة الفيوم يستقبل نيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم

اللجنة التحضيرية بجامعة الفيوم تجهز لاحتفالية عيد العلم الثاني عشر

مجلس جوائز جامعة الفيوم يناقش ترشيحات الكليات للعام الجامعى 2019 /2020

وزير التعليم العالي يشارك باحتفالية جامعة الفيوم بعيد العلم الثاني عشر

رئيس جامعة الفيوم يتفقد سير الامتحانات بالكليات

التعليم العالي في اسبوع.. إعلان خطة عام 2020.. المجلس الأعلى للجامعات: سحب قرار معادلة دكتوراه في القانون وتحويل صاحبها للنيابة العامة .. عبد الغفار يفتتح مستشفى الأطفال التخصصي

ترشيحاتنا

القبض على المتسببين في حرائق الغابات بأستراليا

تلف خلايا الكبد أخطرها.. 4 أضرار لـ تناول كعك العيد

ارتفاع جنونى فى أسعار الذهب.. اعرف السبب

وليد عبد اللطيف: عملي في الزمالك ليس سبوبة.. وإشادتي بالخطيب سبب إبعادي عن القناة| فيديو

عزاء زوجة ابن نادية لطفي.. اليوم

تعليق مثير للجدل والسخرية من الجوكر بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق مثير للجدل والسخرية من الجوكر بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل.. شاهد

شاهد.. هجوم خنزير مسعور على عمال محطة وقود

ثعبان يتسلل إلى مرحاض منزل ويروع مالكه المسن.. شاهد ماذا حدث