استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء.. الدولار بـ 15.99 جنيه للشراء.. والريال السعودي بـ 4.28 جنيه للبيع.. والذهب عيار 21 يسجل 697 جنيها للجرام

الدولار يسجل 15.99 جنيه

اليورو بـ 18.03 جنيه

الإسترليني يسجل 21.19 جنيه

الريال السعودى يسجل 4.28 جنيه

الدرهم الإماراتي يسجل 4.38 جنيه

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 697 جنيها

ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.





شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الثلاثاء 7 يناير 2020، استقرارا أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلى المصرى.وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الثلاثاء7 يناير 2020 وأسعار العملات الأجنبية:سعر الدولار والعملات الأجنبيةسعر الدولار الأمريكيسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الثلاثاء، شراءً 15.99 جنيه، وبيعا 16.09 جنيه.سعر اليورو​بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الثلاثاء، شراءً 17.84 جنيه، وبيعا 18.03 جنيه بمستهل التعاملات.سعر الجنيه الاسترليني​أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 20.89 جنيه، وبيعا 21.19جنيه.الفرنك السويسري​وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الثلاثاء، شراءً 16.45 جنيه، وبيعا 16.61 جنيه.سعر الـ 100 الين اليابانىأما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 14.78 جنيه، وبيعا 14.92 جنيه.سعر اليوان الصينىسجل اليوان الصينى اليوم، الثلاثاء، شراءً 2.29 جنيه، وبيعا 2.30 جنيه.استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 7 يناير، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك الأهلي المصري.وسجل الريـال السعودي اليوم، الثلاثاء، نحو 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.وسجل الدينار الكويتي، اليوم، الثلاثاء، نحو 52.49 جنيه للشراء و53.09 جنيه للبيع.وسجل الدرهم الإماراتي، اليوم، الثلاثاء، نحو 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع.وسجل سعر الريـال العماني، اليوم، الثلاثاء، نحو41.33 جنيه للشراء و40.79 جنيه للبيع.من جانب آخر، استقرت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 7-1-2020، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 697 جنيهًا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الثلاثاء، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.سعر جرام الذهب عيار 21وسجلت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 7 يناير 2020، عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 697 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 797 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 18وبلغ سعر جرام الذهب اليوم، الثلاثاء، عيار 18، حوالى 597 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 465 جنيها.السعر العالمي للذهببينما سجل السعر العالمى للذهب حوالى 24773 جنيها للأوقية.الجنيه الذهبأما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5576 جنيها.أسعار الذهب بالمصنعيةوتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.