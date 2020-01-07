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محافظات

لليوم الثاني.. الطقس السيئ يغلق بوغاز ميناء الإسكندرية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
واصلت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، لليوم الثاني على التوالي، بسبب موجة الطقس السيئ.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الأرصدة الجومائية أكدت استمرار تجاوز سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر إلي المعدلات التي لا تسمح بحركة السفن بشكل آمن.

وأكد المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، في تصريح له، اليوم، على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة برفع درجة الاستعداد وتوخي الحذر واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.
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