لليوم الثاني.. الطقس السيئ يغلق بوغاز ميناء الإسكندرية

واصلت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، لليوم الثاني على التوالي، بسبب موجة الطقس السيئ.





وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الأرصدة الجومائية أكدت استمرار تجاوز سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر إلي المعدلات التي لا تسمح بحركة السفن بشكل آمن.





وأكد المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، في تصريح له، اليوم، على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.



