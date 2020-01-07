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أخبار البلد

شاهد.. رحلة خاصة تنقل نجوم الكرة العالمية إلى الغردقة على طائرة مصر للطيران الجديدة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:40 ص
نجوم الكرة العالمية
نجوم الكرة العالمية
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نورهان خفاجي
نقلت شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، نجوم الكرة العالمية والأفريقية، المشاركين في حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاختيار الأفضل في القارة السمراء، على متن رحلة خاصة بطائراتها الجديدة من طراز الايرباصA220-300، متجهين إلى مدينة الغردقة.

واستقبال نجوم القارة السمراء، في مطار القاهرة فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران، لانهاء إجراءات سفر اللاعبين، الذين غادروا على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى الغردقة.

وحرصت فرق العلاقات العامة بمصر للطيران، على استقبال نجوم منتخب مصر وائل جمعة وأحمد حسن وأحمد حسام ميدو وخاليلو فاديجا والحاج، بالإضافة إلى ضيوف نجوم السنغال ونوانكو كانو واموكاشي نجوم نيجيريا وكالوشا بوالايا نجم زامبيا وامادوا فلافيو نجم انجولا ورابح ماجر نجم الجزائر وغيرهم من نجوم الكرة الإفريقية والعالمية.

وتحرص وزارة الطيران وشركاتها التابعة على الاهتمام بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لاستقبال نجوم كرة القدم على المستوى العالمى والإفريقى المشاركين فى حفل جوائز الاتحاد الإفريقى لكرة القدم ( الكاف ) لعام 2019.

وقد وجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بتخصيص فرق عمل من العلاقات العامةً والتنسيق التام مع جميع الجهات العاملة بالمطار لإنهاء إجراءات وصول وسفر ضيوف مصر المشاركين بهذا الحدث الرياضي الأبرز داخل القارة الإفريقية بكل سهولة ويسر.
شاهد.. رحلة خاصة تنقل نجوم الكرة العالمية إلى الغردقة على طائرة مصر للطيران الجديدة
شاهد.. رحلة خاصة تنقل نجوم الكرة العالمية إلى الغردقة على طائرة مصر للطيران الجديدة
شاهد.. رحلة خاصة تنقل نجوم الكرة العالمية إلى الغردقة على طائرة مصر للطيران الجديدة
شاهد.. رحلة خاصة تنقل نجوم الكرة العالمية إلى الغردقة على طائرة مصر للطيران الجديدة
شاهد.. رحلة خاصة تنقل نجوم الكرة العالمية إلى الغردقة على طائرة مصر للطيران الجديدة
شاهد.. رحلة خاصة تنقل نجوم الكرة العالمية إلى الغردقة على طائرة مصر للطيران الجديدة
شاهد.. رحلة خاصة تنقل نجوم الكرة العالمية إلى الغردقة على طائرة مصر للطيران الجديدة
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