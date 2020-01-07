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محافظات

محافظ البحر الأحمر يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: ذكرى ميلاد المسيح تؤكد المحبة والرحمة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:05 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
توجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم الثلاثاء، على رأس وفد إلى كاتدرائية الأنبا شنودة بالغردقة لتقديم التهنئة لأقباط المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وبدأ الوفد بزيارة دار المناسبات بكنيسة "الأنبا شنودة" بالغردقة، حيث ضم الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة و العميد تامر سمير السكرتير العام المساعد واللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، وقيادات الأزهر والأوقاف ونواب مجلس الشعب و ممثلي الأحزاب و عدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وأعرب حنفي خلال كلمته عن خالص التهانى وأطيب الأمنيات إلى أقباط مصر عامة وأقباط البحر الأحمر بصفة خاصة، متمنيًا لهم كل الخير واليمن والبركات، وأضاف أن ذكري ميلاد السيد المسيح عليه السلام تؤكد قيم المحبة والرحمة والتسامح التي يتعين أن تسود العالم، وأوضح أن التمسك بتلك القيم والعمل بها من خلال التعاون البناء والعمل الجاد يأتي بلا شك بكل الخير علي الإنسانية ويزيد من تقدمها ويعزز الجهود الرامية إلي جعل مصر أكثر سلامًا و أمنًا واستقرارًا.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن المصريين نبتوا في أرض واحدة ووقفوا متوحدين يدا واحدة مسلمين ومسيحيين أمام كل الغزاة , وستظل مصر نسيجًا واحدًا باتحاد كافة طوائف الشعب، و من خلال هذه الروح والمحبة المستمر بين أبناء هذه الشعب ستظل مصر في المقدمة دائما.

فيما أعرب الأنبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر عن سعادته بحضور المحافظ والوفد المرافق له لتقديم التهنئة بعيد الميلاد وأشار إلى تماسك الشعب بجميع طوائفه وأكد على مشاركة المسلمين دائما لهم في الأعياد.
محافظ البحر الأحمر يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: ذكرى ميلاد المسيح تؤكد المحبة والرحمة
محافظ البحر الأحمر يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: ذكرى ميلاد المسيح تؤكد المحبة والرحمة
محافظ البحر الأحمر يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: ذكرى ميلاد المسيح تؤكد المحبة والرحمة
محافظ البحر الأحمر يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: ذكرى ميلاد المسيح تؤكد المحبة والرحمة
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