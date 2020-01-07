AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: الشعب المصري متميز بالأخوة والسماحة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:06 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
قدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، التهنئة للأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركزي ملوى وديرمواس.

رافق محافظ المنيا في زيارته؛ الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء خالد شلبي، مساعد أول وزير الداخلية لشمال الصعيد، واللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، والعميد محمود صبري، مدير الأمن الوطني، والعقيد وفقي سعد، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية، وممثلون عن الأزهر والأوقاف.

كما زار محافظ المنيا، مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا والكنيسة الإنجيلية الثانية ومطرانية الأقباط الكاثوليك، حيث قدم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، داعيًا الله أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.

وسيزور المحافظ اليوم، الثلاثاء، عددا من المطرانيات بشمال المحافظة، لتقديم التهنئة، منها مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة سمالوط، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة مطاى، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة بنى مزار، وكذلك مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة مغاغة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كنائس القليوبية تتزين لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.. حملات نظافة بمحيط المطرانيات .. المحافظة ترفع حالة الطوارئ وتكثيف التواجد الأمنى لتأمين الاحتفالات.. صور

وفد خريجي الأزهر ببورسعيد يهنئ مطران الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

وفد القضاة يقدم تهنئة عيد الميلاد المجيد لمطران بورسعيد وضواحيها

محافظ القاهرة يشارك الأرمن الأرثوذكس والطائفة الإنجيلية احتفالات عيد الميلاد المجيد

محافظ قنا يهنئ الأقباط في الأديرة والمطرانيات بعيد الميلاد المجيد

محافظ الأقصر يؤكد على روح الإخوة والمحبة والمودة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين

ترشيحاتنا

شاهد.. هجوم خنزير مسعور على عمال محطة وقود

شاهد| أحمد السبكي يحتفل بالعرض الأول لـ بنات ثانوي وسط حضور نجوم الفن والمشاهير

مفيش استئصال تاني| علاجات جديدة للقضاء على أورام الثدي دون كيماوي.. فيديو

كابوس تاريخي.. إيران تكشف عن 13 سيناريو للرد على مقتل سليماني

مفاجأة صادمة لأمريكا.. ألمانيا تعلن انسحاب قواتها من العراق

بعد حفل زفافها أمس.. شاهد أجمل إطلالات غادة رجب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق مثير للجدل والسخرية من الجوكر بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل.. شاهد

شاهد.. هجوم خنزير مسعور على عمال محطة وقود

ثعبان يتسلل إلى مرحاض منزل ويروع مالكه المسن.. شاهد ماذا حدث