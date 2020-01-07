محافظ المنيا يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: الشعب المصري متميز بالأخوة والسماحة

قدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، التهنئة للأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركزي ملوى وديرمواس.



رافق محافظ المنيا في زيارته؛ الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء خالد شلبي، مساعد أول وزير الداخلية لشمال الصعيد، واللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، والعميد محمود صبري، مدير الأمن الوطني، والعقيد وفقي سعد، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية، وممثلون عن الأزهر والأوقاف.



كما زار محافظ المنيا، مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا والكنيسة الإنجيلية الثانية ومطرانية الأقباط الكاثوليك، حيث قدم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وأكد اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، داعيًا الله أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.



وسيزور المحافظ اليوم، الثلاثاء، عددا من المطرانيات بشمال المحافظة، لتقديم التهنئة، منها مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة سمالوط، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة مطاى، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة بنى مزار، وكذلك مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة مغاغة.