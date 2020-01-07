ابعدي عن الكرانيش والبسي كاروهات.. 8 نصائح لصاحبات الوزن الزائد

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صرحت بيري زاد مصممة الأزياء لـ "صدى البلد" بعدة نصائح عند ارتداء الملابس لصاحبات الوزن الزائد، حتى تخفي عيوب الجسم، وإبراز جمالها.نصائح ارتداء الملابس:- ارتداء البلوزات الطويلة الواسعة، والبعد عن البلوزات الضيقة التي تكشف عيوب منطقة البطن، وتقوم بتقسيم البطن لعدة أجزاء.- تجنب ارتداء الملابس ذات الكرانيش، فهي تظهر الوزن بطريقة أكثر.- ارتداء الشيميز ذات الكاروهات الصغيرة، والأقمشة المقلمة بالطول بالعرض، فهي من أحدث صيحات موضة شتاء 2020.- البعد عن ارتداء البلوزات المغلقه من منطقة الرقبة، فهي تظهر حجم الصدر بطريقة اكبر عن الطبيعي.- ارتداء الجواكت الطويلة لإخفاء عيوب منطقة الخصر.- عدم ارتداء الجيب الكرانيش، فتبدو السيدة بوزن أكثر عن المعتاد.- ارتداء الألوان الغامقة والهادئة والبعد عن الألوان الفاتحة الصارخة.