ابعدي عن الكرانيش والبسي كاروهات.. 8 نصائح لصاحبات الوزن الزائد

صرحت بيري زاد مصممة الأزياء لـ "صدى البلد" بعدة نصائح عند ارتداء الملابس لصاحبات الوزن الزائد، حتى تخفي عيوب الجسم، وإبراز جمالها.
نصائح ارتداء الملابس:
- ارتداء البلوزات الطويلة الواسعة، والبعد عن البلوزات الضيقة التي تكشف عيوب منطقة البطن، وتقوم بتقسيم البطن لعدة أجزاء.
- تجنب ارتداء الملابس ذات الكرانيش، فهي تظهر الوزن بطريقة أكثر.
- ارتداء الشيميز ذات الكاروهات الصغيرة، والأقمشة المقلمة بالطول بالعرض، فهي من أحدث صيحات موضة شتاء 2020.
- البعد عن ارتداء البلوزات المغلقه من منطقة الرقبة، فهي تظهر حجم الصدر بطريقة اكبر عن الطبيعي.
- ارتداء الجواكت الطويلة لإخفاء عيوب منطقة الخصر.
- عدم ارتداء الجيب الكرانيش، فتبدو السيدة بوزن أكثر عن المعتاد.
- ارتداء الألوان الغامقة والهادئة والبعد عن الألوان الفاتحة الصارخة.
نصائح ارتداء الملابس:
- ارتداء البلوزات الطويلة الواسعة، والبعد عن البلوزات الضيقة التي تكشف عيوب منطقة البطن، وتقوم بتقسيم البطن لعدة أجزاء.
- تجنب ارتداء الملابس ذات الكرانيش، فهي تظهر الوزن بطريقة أكثر.
- ارتداء الشيميز ذات الكاروهات الصغيرة، والأقمشة المقلمة بالطول بالعرض، فهي من أحدث صيحات موضة شتاء 2020.
- البعد عن ارتداء البلوزات المغلقه من منطقة الرقبة، فهي تظهر حجم الصدر بطريقة اكبر عن الطبيعي.
- ارتداء الجواكت الطويلة لإخفاء عيوب منطقة الخصر.
- عدم ارتداء الجيب الكرانيش، فتبدو السيدة بوزن أكثر عن المعتاد.
- ارتداء الألوان الغامقة والهادئة والبعد عن الألوان الفاتحة الصارخة.
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