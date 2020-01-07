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مرأة

ابعدي عن الكرانيش والبسي كاروهات.. 8 نصائح لصاحبات الوزن الزائد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:25 م
8 نصائح لصاحبات الوزن
8 نصائح لصاحبات الوزن الزائد
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حياة عبد العزيز
صرحت بيري زاد مصممة الأزياء لـ "صدى البلد" بعدة نصائح عند ارتداء الملابس لصاحبات الوزن الزائد، حتى تخفي عيوب الجسم، وإبراز جمالها.

نصائح ارتداء الملابس:

- ارتداء البلوزات الطويلة الواسعة، والبعد عن البلوزات الضيقة التي تكشف عيوب منطقة البطن، وتقوم بتقسيم البطن لعدة أجزاء.

- تجنب ارتداء الملابس ذات الكرانيش، فهي تظهر الوزن بطريقة أكثر.

- ارتداء الشيميز ذات الكاروهات الصغيرة، والأقمشة المقلمة بالطول بالعرض، فهي من أحدث صيحات موضة شتاء 2020.

- البعد عن ارتداء البلوزات المغلقه من منطقة الرقبة، فهي تظهر حجم الصدر بطريقة اكبر عن الطبيعي.

- ارتداء الجواكت الطويلة لإخفاء عيوب منطقة الخصر.

- عدم ارتداء الجيب الكرانيش، فتبدو السيدة بوزن أكثر عن المعتاد.

- ارتداء الألوان الغامقة والهادئة والبعد عن الألوان الفاتحة الصارخة.

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ابعدي عن الكرانيش والبسي كاروهات.. 8 نصائح لصاحبات الوزن الزائد
ابعدي عن الكرانيش والبسي كاروهات.. 8 نصائح لصاحبات الوزن الزائد
ابعدي عن الكرانيش والبسي كاروهات.. 8 نصائح لصاحبات الوزن الزائد
ابعدي عن الكرانيش والبسي كاروهات.. 8 نصائح لصاحبات الوزن الزائد
ابعدي عن الكرانيش والبسي كاروهات.. 8 نصائح لصاحبات الوزن الزائد
ابعدي عن الكرانيش والبسي كاروهات.. 8 نصائح لصاحبات الوزن الزائد
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