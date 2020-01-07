جونسون يتقدم لـ البرلمان البريطاني بـ تشريع جديد حول بريكست

يتوقع أن يقدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تشريعا رئيسيا للبرلمانيين البريطانيين، اليوم، الثلاثاء، فيما يسعى لإضفاء الصفة الرسمية على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بحلول نهاية الشهر الجاري.



ويعتزم جونسون تقديم "مشروع قانون اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي" لإخضاعه لتدقيق تفصيلي من جانب مجلس العموم، وهو الغرفة المنتخبة الرئيسية في البرلمان، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أعوام من تصويت 52% من الناخبين على الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ بحسب وكالة الأنباء الألمانية.



وأيد المشرعون مشروع القانون الشهر الماضي بعد فوز حزب المحافظين بزعامة جونسون بأغلبية برلمانية في انتخابات مبكرة، مما يجعل تمرير مشروع القانون إجراء شكليًا إلى حد كبير.



ومن المتوقع إجراء تصويت آخر يوم الخميس المقبل بعد ثلاثة أيام من المداولات.



كما يتوقع أن يبحث جونسون مسألة بريكست مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في لندن يوم الأربعاء.