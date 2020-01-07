AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد ساري مديرا فنيا لفريق النجوم

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:48 ص
احمد ساري
احمد ساري
Advertisements
عبدالله هشام
قرر مجلس إدارة نادي النجوم تعيين أحمد ساري في منصب المدير الفني خلفا لـ سعد فاروق الذي تقدم باستقالته عقب الهزيمة أمام بتروجيت في الجولة العاشرة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.

وكان أحمد ساري تولى المهمة الفنية لفريق ألعاب دمنهور قبل الرحيل إلى نادي الرجاء المطروحي في الموسم الجاري.

كما قرر مجلس إدارة نادي النجوم تعيين أحمد عيد عبدالملك، في منصب مدير الكرة وانضم عبد السلام نجاح للجهاز الفني للنجوم وتولى منصب المدرب المساعد.

ويحتل فريق النجوم المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 14 نقطة بينما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول برصيد 27 نقطة.
Advertisements

ترشيحاتنا

مفيش استئصال تاني| علاجات جديدة للقضاء على أورام الثدي دون كيماوي.. فيديو

المعلمين: التدخل التركي في سوريا وليبيا بلطجة لفرض النفوذ واستغلال الثروات

وليد عبد اللطيف: عملي في الزمالك ليس سبوبة.. وإشادتي بالخطيب سبب إبعادي عن القناة| فيديو

ارتفاع جنونى فى أسعار الذهب.. اعرف السبب

بمكياج صاخب وورد.. أسما شريف منير تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

هى ولا لأ.. رضوى الشربينى تثير الجدل بـ فيديو على إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق مثير للجدل والسخرية من الجوكر بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل.. شاهد

شاهد.. هجوم خنزير مسعور على عمال محطة وقود

ثعبان يتسلل إلى مرحاض منزل ويروع مالكه المسن.. شاهد ماذا حدث