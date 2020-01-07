أحمد ساري مديرا فنيا لفريق النجوم

قرر مجلس إدارة نادي النجوم تعيين أحمد ساري في منصب المدير الفني خلفا لـ سعد فاروق الذي تقدم باستقالته عقب الهزيمة أمام بتروجيت في الجولة العاشرة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.





وكان أحمد ساري تولى المهمة الفنية لفريق ألعاب دمنهور قبل الرحيل إلى نادي الرجاء المطروحي في الموسم الجاري.





كما قرر مجلس إدارة نادي النجوم تعيين أحمد عيد عبدالملك، في منصب مدير الكرة وانضم عبد السلام نجاح للجهاز الفني للنجوم وتولى منصب المدرب المساعد.



