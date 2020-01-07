علي الجفري: أهنئ الوجود بميلاد سيدنا المسيح

هنأ الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة "طابة" للأبحاث والاستشارات، الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.



وقال الجفري، عبر صفحته على "فيس بوك": "أُهنئ إخوتي من المسيحيين القبط، وباقي الأرثوذكس في بيت لحم والقدس الشريف وسائر بلاد الشام، وفي السودان والحبشة والعالم، بل وأُهنئ الوجود بميلاد سيدنا المسيح عليه السلام".



وأضاف: "عندما تأتي ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، فإننا نستشعر أننا أمام تذكر يوم من أيام الله تميز بمعجزة عظيمة في مولده الشريف، ارتبطت بمعنى السلام الذى نحن في أشد الحاجة إليه هذه الأيام".



وتابع: "نعم فقد جعل الله السيد المسيح رمزا للسلام فى هذا العالم، ألم يقل تعالى على لسان السيد المسيح فى كتابه الكريم {وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا}؟".

