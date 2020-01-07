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منوعات

تعليق مثير للجدل والسخرية من الجوكر بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل.. شاهد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:59 ص
جوكر Joker
جوكر Joker
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عزة عاطف
بعد فوزه بجائزة "جولدن جلوب" كأفضل ممثل في فئة أفلام الداما، تداول رواد موقع "إنستجرام" تصريحا مثيرا للجدل لـ«خواكين فينيكس»، مجسد شخصية الجوكر.

وكما أثار «خواكين فينيكس» الجدل من خلال دوره فى فيلم "جوكر"، تصدر أيضا "تريندات" موقع التغريدات "تويتر" خلال عرض جائزة «جولدن جلوب» بتعليقاته المثيرة للجدل، حيث كان خطاب فوز المجسد لأفضل ممثل درامي مملوءًا بعبارات كالـ"قنابل" دفعها في أوجه الكل.

ففي بداية خطابه، هنأ فينيكس زملاءه المرشحين للجائزة قائلًا: "أبارك لزملائي المرشحين"، ثم أضاف: "نعلم جميعا أنه لا توجد تلك المنافسات السخيفة بيننا، فمن المعروف أن كل هذه الجوائز ما هي إلا عرض تليفزيوني لجذب أكبر عدد من الإعلانات!".

أثار تعليقه ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعية المختلفة، حيث كان الجوكر يتكلم بشكل جدي يحمل الكثير من السخرية ليعبر عن حقيقة من وجهة نظره، بالضبط كما كان يفعل الجوكر في الفيلم.

ولكن خواكين أراد التخفيف من إحراج زملائه بعد نيله جائزة أفضل ممثل قائلًا بتواضع: "شخصيتي مستوحاة منكم، إنني ما زلت وسأظل تلميذكم الساذج".
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