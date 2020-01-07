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توك شو

الأرصاد: نشاط للرياح والأتربة يزيد الإحساس بالبرودة خلال الساعات المقبلة.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:01 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت
قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن البلاد في حالة عدم استقرار في الطقس بداية من يوم الاثنين الماضي، موضحا أن هذه الحالة ستستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع علي فضائية "ام بي سي مصر 2"، أنه بداية من اليوم سيبدأ نشاط الرياح وإثارة الرمال والأتربة، والذي سيزيد من الإحساس بالبرودة، وانعدام الرؤية الأفقية.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن نشاط الرياح والأتربة لن يؤثر على حركة السيارات على الطرق بشكل كبير.

وأشار محمود شاهين، إلى أنه من الضروري ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر خارج المنزل، خاصة في فترات الرياح الشديدة القادمة.

ولفت إلى وجود أمطار رعدية بشكل كبير خلال الساعات القادمة، خاصة على الشمال البحري، وفرص متوسطة لسقوط الأمطار على المناطق الداخلية والقاهرة.
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