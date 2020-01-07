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رياضة

الطريق إلى طوكيو.. طائرة منتخب مصر تبدأ المشوار بمواجهة الجزائر

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:07 م
منتخب مصر لكرة الطائرة
منتخب مصر لكرة الطائرة
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عبدالله هشام
يستضيف منتخب مصر الأول لكرة الطائرة منافسه الجزائر اليوم على صالة الشباب والرياضة في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الافريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

كما يلعب اليوم منتخب غانا أمام تونس في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويشارك في التصفيات كل من منتخب مصر وتونس والجزائر والكاميرون وغانا وتستمر المواجهات حتى السبت 11 يناير في استاد القاهرة ويتأهل صاحب المركز الأول فقط.

ويلعب منتخب مصر أمام غانا غدا الأربعاء في تمام الساعة الخامسة، ثم يواجه الفراعنة منافسه تونس يوم الخميس ، ويختتم مواجهاته بلقاء الكاميرون .
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