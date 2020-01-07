كارتيرون لـ صدى البلد: يعجبنى مانى ولكنى أُُفضل صلاح.. وطارق حامد أفضل لاعب فى أفريقيا

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، عن توقعاته لجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام ٢٠١٩، والمقرر الإعلان عن الفائز بها اليوم فى تمام الساعة التاسعة مسًاء بمنطقة سهل حشيش بالغردقة.



وقال كارتيرون فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أتمنى تتويج محمد صلاح لاعب فريق ليفربول ونجم منتخب مصر، بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا، فهو أفضل لاعب فى أوروبا ويستحق ذلك.



وحول رأي المدير الفنى لفريق الزمالك فى اللاعب السنغالى ساديو مانى، الذى أشارت العديد من التسريبات إلى فوزه بالجائزة، قال كارتيرون: "مانى لاعب مميز ويعجبنى أداءه ولكن محمد صلاح هو المفضل بالنسبة لى".



واختتم كارتيرون تصريحه، بتمنياته أن يتوج طارق حامد لاعب وسط نادى الزمالك ومنتخب مصر بجائزة أفضل لاعب فى افريقيا داخل القارة، والتى يتنافس عليها مع كل من الجزائرى يوسف البلايلى والتونسي أنيس البدرى، مؤكدا أن طارق ومحمد صلاح أفضل لاعبين فى رأيه.