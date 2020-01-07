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رياضة

تدريبات لتجهيز حسين الشحات لمواجهة بلاتينيوم بدوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخوض حسين الشحات، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة، ضمن برنامج تجهيزه للحاق بمباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي.

وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب سيكون جاهزا لمباراة الفريق المقبلة، بعد انتهاء برنامجه التأهيلي وتعافيه تماما من الإصابة.

وغاب حسين الشحات عن مباراتي الأهلي الأخريين أمام مصر المقاصة، ونادي إف سي مصر؛ بسبب إصابته بإجهاد شديد في العضلة الضامة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي السبت المقبل على ملعب الأخير في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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