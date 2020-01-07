تدريبات لتجهيز حسين الشحات لمواجهة بلاتينيوم بدوري أبطال أفريقيا

يخوض حسين الشحات، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة، ضمن برنامج تجهيزه للحاق بمباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي.





وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب سيكون جاهزا لمباراة الفريق المقبلة، بعد انتهاء برنامجه التأهيلي وتعافيه تماما من الإصابة.





وغاب حسين الشحات عن مباراتي الأهلي الأخريين أمام مصر المقاصة، ونادي إف سي مصر؛ بسبب إصابته بإجهاد شديد في العضلة الضامة.



