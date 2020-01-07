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أخبار العالم

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب بورتوريكو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:06 م
زلزال
زلزال
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أ ش أ
ضرب زلزال بلغت شدته 6.6 درجة على مقياس ريختر جزيرة بورتوريكو اليوم /الثلاثاء/.

وذكرت السلطات في بورتوريكو - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" - أنه لا يوجد أي خطر من وقوع كارثة أمواج عاتية (تسونامي)، ولكن الهزات الجديدة تتبع زلزالًا ضرب البلاد أمس /الاثنين/ وبلغت قوته 8ر5 درجة على مقياس ريختر.

يُذكر أن بورتوريكو وجمهورية الدومينيكان تعرضتا في أغسطس الماضي للعاصفة المدارية دوريان، ولجأ مئات المواطنين في بورتوريكو وجمهورية الدومينيكان إلى تخزين إمدادات المياه والغذاء.
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